罷免謝國樑2階連署逾2萬份 基隆市府：不受影響專心拚市政

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑已進入第2階段連署，行動發言人李晏蓉今天說，目前收到超過2萬份連署書，預計22、23日在市區舉辦宣講，最晚7月5日送件。

李晏蓉今天向中央社記者表示，預計6月30日截止收件，不過，依第1階段經驗，截止收件後仍會有市民陸續送件，只要還在造冊期間會盡量收件，預計最晚7月5日將連署書造冊後，送交基隆市選舉委員會審核。

李晏蓉表示，「青鳥行動」過後，平均每日收到連署書件數有明顯上升趨勢，今天持續在信義市場、安樂市場、調和市場等地募集連署書，雖然第2階段連署已到後期，但要達到3萬792人連署門檻應該沒有問題。

李晏蓉說，團隊規劃22日、23日在基隆市區舉辦宣講活動，現正評估人力和物資分配等，另也須申請路權，活動規劃邀請先前曾為罷免活動發聲的「關鍵意見領袖」（KOL）、名嘴等出席助講。

基隆市政府發言人呂謦煒指出，市府不受外界影響，專心拚市政。

依據公職人員選舉罷免法規定，罷免第2階段連署人數需原選舉區選舉人總數10%以上，因此罷免謝國樑至少需3萬792人連署，7月8日是第2階段連署送件的最後一天。（編輯：李錫璋）1130615