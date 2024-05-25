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民團發起5/26快閃連署點 號召罷免謝國樑

2024/5/25 15:56（5/25 18:23 更新）
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公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，26日將首次試辦「一日拆樑小蜜蜂」快閃連署活動，號召民眾響應。圖為活動文宣。（「山海公民拆樑行動」提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年5月25日
公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，26日將首次試辦「一日拆樑小蜜蜂」快閃連署活動，號召民眾響應。圖為活動文宣。（「山海公民拆樑行動」提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年5月25日
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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，明天首次試辦「拆樑小蜜蜂」一日限定快閃連署點，號召市民前往義一路57號（第一銀行）簽署第2階段罷免連署書。

「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵今天說，由於許多市民反映找不到連署點，加上志工人手不足、站點店家難借情況下，一直無法增加顯眼人多的連署點，所以想出「拆樑小蜜蜂」一日限定快閃連署召集令。

林茵茵表示，明天上午8時到下午5時，會有志工在義一路57號收取連署書，現場填寫連署書並打卡拍照，可獲得小禮物，送完為止，並徵求志工協助明天活動，一起罷免謝國樑。

此外，林茵茵說，昨天在立法院外有數百名基隆市民停下腳步簽署連署書，共收到約500份連署書，截至目前為止，總計收到約5000份連署書，現場也有許多外縣市民眾高喊基隆加油、罷免謝國樑，可見謝國樑的負面聲量已不僅限於基隆市，已擴大到其他縣市。

林茵茵表示，7月8日是第2階段連署送件的最後一天，希望關心基隆議題的市民站出來簽署，每張連署書都十分重要，已簽署第1階段提議書的市民，也可再次填寫第2階段連署書。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，基隆市政府不受外界影響，專心拚市政。（編輯：張銘坤）1130525

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