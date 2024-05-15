高虹安涉貪案開庭 北院傳前助理王郁文等人作證

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（中央社記者林長順台北15日電）台北地方法院審理高虹安涉詐領助理費案，今天將以證人身分詰問前助理吳達偉、同案被告的前助理王郁文、私聘助理蔡維庭。合議庭計畫在詰問證人後進行言詞辯論程序，拚本月底辯論終結。

新竹市長高虹安被控在立委任內虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元。台北地檢署依貪污、偽造文書等罪嫌起訴高虹安及前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告。

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台北地方法院審理期間，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑；王郁文、高虹安則否認犯罪。合議庭3月間已陸續詰問包括高虹安前助理李忠庭等多名證人，釐清助理費申請、核銷及零用金制度。

北院今天再開審理庭，預計詰問蔡維庭、吳達偉及王郁文，預計下午、5月22日全天、5月29日上午言詞辯論，並加定5月29日下午及5月31日上午作為預備庭。（編輯：戴光育）1130515