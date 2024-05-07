柯文哲被指涉3大案 蔣萬安：市府全力配合調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北7日電）前台北市長柯文哲身陷京華城改建案與北士科設定地上權案等，現任市長蔣萬安重申不論一開始是誰指控，市府的態度都是全力配合相關調查，追究責任或還人清白。

京華城改建案、北士科設定地上權案等爭議，近日遭民眾告發，台北地檢署2日表示，檢察官已分他字案，並指揮廉政署北調組偵辦，案由為貪污治罪條例，柯文哲列被告。

蔣萬安今天出席擴大國中男生公費九價HPV疫苗接種政策啟動記者會，被問及相關議題時表示，市府態度都是一貫的，相關調查已啟動，包括政風、檢調等都有索資，有問題當然依法辦理、追究責任，沒有問題也應該要還給當事人清白。

媒體追問柯文哲的前任市長郝龍斌，在今天廣播專訪中說京華城案有很多不合理、不合法的地方，柯文哲應該清楚說明，並盼柯文哲全身而退。

蔣萬安表示，不管一開始是誰指控的，現在不分黨籍、很多議員都非常關心，也提出質疑，市府立場跟態度非常堅定而且一致，全力配合調查。

至於台智光案，蔣萬安表示，4月8日已經終止台智光跟警察局的專用合約，接下來就回歸母約，費率以每月新台幣1761元的價格履約。

此外，國民黨台北市議員鍾小平、林杏兒及楊植斗今天到萬華區會勘第一果菜及魚類批發市場改建案並召開記者會，直指此為柯文哲為中華工程綁標的第4個弊案，而中華工程公司前董事長就是威京集團主席沈慶京。

蔣萬安被問及此事時表示，如果有具體事證，政風就會依照程序，該怎麼做就怎麼做。（編輯：李錫璋）1130507