送愛日本石川 台南發起捐款援助震災重建

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（中央社記者張榮祥台南26日電）日本能登半島今年元旦強震，造成多人傷亡，重創建設，台南市長黃偉哲及台南市議長邱莉莉今天攜手發起「送愛到日本石川縣捐款活動」，號召提供災區實質協助，加速災後重建。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲、邱莉莉在日本能登半島強震後即捐出1個月薪水，兩人也感念2016年「0206」大地震時，日本各界對台南關懷與鼓勵，共同發起「送愛到日本石川縣捐款活動」。

黃偉哲表示，日本能登半島強震造成嚴重傷害，石川縣金澤市和台南市淵源深厚，台南市與石川縣加賀市締結友好城市也邁入第10年，互動關係密切，此時正是發揮國際大愛時刻，展現台南人溫暖及互助精神，為日本災區帶來重建力量。

邱莉莉說，台灣對地震帶來重大災害感同身受，台南市議會已和石川縣議會、金澤市議會簽訂友好交流協定，雙方互動密切，她已號召更多人加入捐款行列，傳遞台南的關懷與溫暖，祈求重建之路順利。

市府社會局表示，此次賑災捐款時間今天上午8時至2月7日晚上11時59分。社會局將於「捐助日本石川縣震災」小額捐款時間結束後，公布捐款代收總金額，並將款項匯撥至石川縣政府指定捐款帳戶。

捐款專戶「台南市政府社會局社會救助金專戶」、帳號：0090-4506-5055，捐款銀行：台灣銀行台南分行。社會局提醒捐款人匯款指定「捐助日本石川縣震災」，並註明捐款人姓名、電話及地址等資訊，以利寄發收據。（編輯：孫承武）1130126