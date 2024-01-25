台南性平微電影第2部曲 拒絕學生成為網路獵物

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市政府今天發表性平宣導微電影第2部曲，由國中師生擔綱演出「拒絕私密性影像外流」影片，以貼近校園生活情境案例，引導學生學會自我保護與求助，以免成為網路獵物。

台南市政府性別平等教育委員會以「性平素養與科技生活」為題宣導，強化校園師生性別平等與自我保護意識，市府教育局今天也發表性平宣導微電影第2部曲，這部「拒絕私密性影像外流」影片由崇明國中師生演出，希望加強學生自我保護能力。

台南市長黃偉哲表示，校園性別事件零容忍是台南市既定政策，但網路詐騙手法層出不窮，有心人士透過各種誘騙手法取得學生私密影像或個人資訊，嚴重威脅學生人身安全，應強化學生敏覺度及警覺度。

此部影片宣導防治數位性別暴力及私密性影像外流等議題，提醒學生在網路世界謹慎留意自我安全，避免受不明網友誘惑，提供性私密影像或足以辨識個人身分圖像，以免暴露隱私，師長及家長也應多陪伴孩子，關心網路交友情形。

影片同時教導學生面對數位性別暴力威脅情境時，如何自我保護及求助，傳遞「五不四要」防護原則（不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害；要告訴師長、要截圖存證、要記得報警、要檢舉對方）。

若學生遇有私密性影像外流，應儘快尋求「iWIN網路內容防護機構」或「衛福部私ME-成人私密照申訴服務網」協助下架。

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市府教育局發布新聞稿指出，數位科技發展便利，也伴隨高度隱匿性及連結性，使誘拐兒少提供私密性影像事件與日俱增且難以追蹤，衍生轉發及被恐嚇取財等問題。

台南市性別平等教育委員會今年宣導主題訂為「性平素養與科技生活」，並結合教育部性別平等教育白皮書2.0揭示執行策略，善用數位科技特性，要求學校落實傳達相關因應知能，辨識違法行為、不當性訊息及立即蒐證等網路法治教育，提升學生面對威脅的抵抗力。（編輯：黃世雅）1130125