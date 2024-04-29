杜蘭特、布克合轟82分無用 NBA太陽不敵灰狼遭橫掃

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（中央社記者陳容琛台北29日電）已經沒有退路的美國職籃NBA鳳凰城太陽，今天兩大球星杜蘭特、布克合轟82分，沒想到仍以116比122不敵明尼蘇達灰狼，在西區季後賽首輪遭到橫掃。

去年季後賽止步西區準決賽的太陽，在休賽季動作頻頻，先是送走保羅（Chris Paul）、艾頓（DeAndre Ayton），再換回畢爾（Bradley Beal）、諾基奇（Jusuf Nurkic），與杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）組成全新的4星連線，沒想到戰績卻不如預期，僅以第6種子晉級季後賽。

首輪面對「雙塔」湯斯（Karl-Anthony Towns）、戈貝爾（Rudy Gobert）及砍分手愛德華茲（Anthony Edwards）領軍的灰狼，太陽卻毫無招架之力，在前3戰皆落敗的情況下，系列戰陷入0比3落後的淘汰邊緣。

太陽今天持續在主場迎戰灰狼，靠著杜蘭特、布克頻頻飆分，帶著微幅領先進入第4節，只是決勝節的進攻端表現低迷，加上擋不住愛德華茲三分線、爆扣樣樣來的強勢演出，最後太陽以6分之差吞敗，系列戰遭橫掃，提前結束賽季。

此役杜蘭特攻下33分、9籃板，布克也狂轟49分、5籃板、6助攻，卻無法換來太陽的勝利。杜蘭特在賽後指出，本季團隊一直存在不穩定的問題，並相信這個夏天所有人都會做更多個人訓練，「雖然可以享受假期，但要記住今天輸球的痛，不要再這樣被橫掃。」

杜蘭特也稱讚今天灌進40分的愛德華茲，「他讓我印象深刻，在聯盟中我最喜歡看他比賽。」回應偶像杜蘭特的讚美，愛德華茲表示，對杜蘭特抱有最大尊重，而且開心在季後賽與其對戰、說一些垃圾話，「讓他知道我把他們淘汰了。」（編輯：張雅淨）1130429