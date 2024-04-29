布朗森轟寫紀錄47分尼克聽牌 快艇扳平獨行俠

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（中央社費城28日綜合外電報導）尼克靠布朗森轟下個人季後賽新高47分，今天以97比92擊敗76人，在季後賽首輪聽牌；另場比賽中，快艇在喬治、哈登雙雙攻下33分帶領下，116比111擊敗獨行俠，在系列賽2比2扳平。

美國職籃NBA紐約尼克今天客場獲勝，在7戰4勝制季後賽首輪以3比1領先費城76人，美國當地時間4月30日（台灣時間5月1日）將回到主場作戰，有機會闖進季後賽次輪。

布朗森（Jalen Brunson）此役轟下全場最高47分，這除了是他個人的紀錄，也是尼克球員在季後賽單場得分最高的一次，他還另外送出10次助攻。

2022年布朗森還在達拉斯獨行俠時，曾在對猶他爵士的比賽拿下41分，轉戰尼克後，去年也在對邁阿密熱火一役攻下41分，這兩次41分進帳，是他過去在季後賽單場得分最高紀錄。

這次布朗森除了超越自己，也刷新金恩（Bernard King）1984年寫下的46分隊史紀錄。

除此之外，阿努諾比（OG Anunoby）也為尼克貢獻16分、14籃板的雙十成績，哈特（Josh Hart）整場比賽7次出手全部落空只獲4分，但猛抓全場最多的17個籃板，替補的麥布萊德（Miles McBride）也拿下13分。

76人的恩比德（Joel Embiid）有27分、10籃板，馬克西（Tyrese Maxey）也拿下23分、6助攻，烏布雷（Kelly Oubre Jr.）、哈里斯（Tobias Harris）分獲19分、10分。

另外一場比賽，洛杉磯快艇在喬治（Paul George）、哈登（James Harden）都攻下33分的情況下，客場擊敗達拉斯獨行俠，在季後賽首輪扳平戰局，兩隊美國當地時間5月1日（台灣時間5月2日）將到快艇主場交手，獲勝的一方將能率先聽牌。

喬治和哈登除都攻下33分，還分別傳出8次、7次助攻；祖巴茨（Ivica Zubac）11投6中拿下13分，曼恩（Terance Mann）和替補的鮑爾（Norman Powell）皆獲11分。

厄文（Kyrie Irving）轟下全場最高40分，唐西奇（Luka Doncic）則有29分、10籃板、10助攻，這是他生涯第4次在季後賽有大三元成績，瓊斯（Derrick Jones Jr.）、華盛頓（P.J. Washington）分獲14分、10分。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130429