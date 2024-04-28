塔特姆、布朗皆奪22分 塞爾蒂克滅熱火季後賽領先

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（中央社邁阿密27日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在雙探花塔特姆、布朗雙雙攻下22分的聯手帶領下一路領先，最終104比84客場擊敗邁阿密熱火，在NBA季後賽首輪2比1領先。

塞爾蒂克本季例行賽搶下64勝18敗，除是東區龍頭，戰績更是全聯盟最佳，因此整個季後賽都將握有主場優勢。

季後賽前兩戰在塞爾蒂克主場進行，首戰綠衫軍毫無意外拿下勝利，但次役意外吞敗，在7戰4勝制的系列賽丟掉主場優勢，所幸今天客場贏球，又將主場優勢要回。

塞爾蒂克本季不常輸球，吞敗後也往往能在下一場比賽拿下勝利，本季他們輸球後下一場比賽的戰績是15勝4負，迅速調整並找回狀態，是綠衫軍本季戰績傲人的主因。

2017年NBA選秀探花塔特姆（Jayson Tatum）此役有22分、11籃板、6助攻的成績；2016年以探花之姿加入綠衫軍的布朗（Jaylen Brown）也有22分、8籃板、3助攻的表現；波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、懷特（Derrick White）分別拿下18分、16分。

主將巴特勒（Jimmy Butler）、羅齊爾（Terry Rozier）今天仍因傷勢高掛免戰牌，是熱火打得辛苦的主因。

熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）有20分、9籃板的成績，赫洛（Tyler Herro）與約維奇（Nikola Jovic）分獲15分，小賈奎斯（Jaime Jaquez Jr.）則有12分進帳。

今天這場比賽，兩隊得分都是他們本賽季新低。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130428