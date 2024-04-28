更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

塔特姆、布朗皆奪22分 塞爾蒂克滅熱火季後賽領先

2024/4/28 09:07（4/28 09:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
塞爾蒂克27日客場擊敗熱火，塔特姆（持球者）拿下22分、11籃板、6助攻。（美聯社）
塞爾蒂克27日客場擊敗熱火，塔特姆（持球者）拿下22分、11籃板、6助攻。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社邁阿密27日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在雙探花塔特姆、布朗雙雙攻下22分的聯手帶領下一路領先，最終104比84客場擊敗邁阿密熱火，在NBA季後賽首輪2比1領先。

塞爾蒂克本季例行賽搶下64勝18敗，除是東區龍頭，戰績更是全聯盟最佳，因此整個季後賽都將握有主場優勢。

季後賽前兩戰在塞爾蒂克主場進行，首戰綠衫軍毫無意外拿下勝利，但次役意外吞敗，在7戰4勝制的系列賽丟掉主場優勢，所幸今天客場贏球，又將主場優勢要回。

塞爾蒂克本季不常輸球，吞敗後也往往能在下一場比賽拿下勝利，本季他們輸球後下一場比賽的戰績是15勝4負，迅速調整並找回狀態，是綠衫軍本季戰績傲人的主因。

2017年NBA選秀探花塔特姆（Jayson Tatum）此役有22分、11籃板、6助攻的成績；2016年以探花之姿加入綠衫軍的布朗（Jaylen Brown）也有22分、8籃板、3助攻的表現；波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、懷特（Derrick White）分別拿下18分、16分。

主將巴特勒（Jimmy Butler）、羅齊爾（Terry Rozier）今天仍因傷勢高掛免戰牌，是熱火打得辛苦的主因。

熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）有20分、9籃板的成績，赫洛（Tyler Herro）與約維奇（Nikola Jovic）分獲15分，小賈奎斯（Jaime Jaquez Jr.）則有12分進帳。

今天這場比賽，兩隊得分都是他們本賽季新低。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130428

#NBA
#波士頓塞爾蒂克
#塔特姆
#布朗
#季後賽
#塞爾蒂克
#邁阿密熱火
延伸閱讀
NBA季後賽雷霆3連勝聽牌 魔術扳平騎士NBA愛德華茲轟36分率灰狼3比0聽牌 太陽陷淘汰邊緣地牛翻身 前NBA球星帕克、威金斯嚇一跳
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
NBA季後賽雷霆3連勝聽牌 魔術扳平騎士
172.30.142.17