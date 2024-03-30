官網球員登錄名單遭惡搞 手球協會認有疏失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北30日電）中華民國手球協會官方網站近期遭到惡搞，甚至在球員登錄名單出現NBA球星塔特姆的照片，秘書長陳成利坦言協會確實有疏失，未來將設立審查機制。

中華民國手球協會官方網站近期遭到惡搞，在球員登錄名單上，甚至出現美國職籃NBA球星塔特姆（Jayson Tatum）、納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）及丹麥手球名將漢森（Mikkel Hansen）的照片，引發外界熱議。

手球協會秘書長陳成利接受中央社採訪時表示，開放球員登錄系統已經3年，原意是想了解手球選手的未來動向等，而且不希望官網設計像以往一樣刻板，因此選擇讓選手自行登錄資料，只是一些細節沒有做好控管。

「這是我們的缺失，沒有設置後台管控機制，想不到有這樣的惡搞行為。」陳成利透露，小朋友可能比較活潑，導致有人仿效，並強調接下來將與該校教練聯繫，同時請網路公司增設審核機制，手球協會也會更加積極扮演好把關角色。（編輯：謝雅竹）1130330