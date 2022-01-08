「證嚴法師」臉書發文引惡搞 慈濟：非本人開設

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臉書出現以「證嚴法師」為名的粉絲專頁，吸引許多民眾反諷貼文留言，慈濟基金會發布聲明表示，證嚴法師並無申請臉書帳號。（圖取自facebook.com/94zhengyan）

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）臉書（Facebook）最近出現以「證嚴法師」為名的粉絲專頁，吸引許多民眾反諷貼文留言，慈濟基金會發布聲明，強調證嚴法師本人並無申請臉書帳號，後續將向臉書反映。

臉書粉絲專頁「證嚴法師」近日以慈濟證嚴法師的照片、名義開設粉專，近日也貼文寫道「如果 你嘲笑別人的處境，未來的你 可能也會陷入相同的處境。」

這個專頁吸引大批網友反諷留言，指稱「馬斯克都世界首富了還一直賺錢」及「…只能靠臉吃飯！」與「…比爾蓋茨窮得只剩下錢!」等，粉絲專頁也會針對網友留言回應，結果更引起外界討論，截至今天上午10時16分許已有2515則留言及1161次分享次數。

對此，慈濟基金會發布聲明指出，近期有會眾反映，有特定人士以「證嚴法師」肖像及以「證嚴法師」名義相關的中英文名稱申請臉書帳號PO文引起外界討論。

慈濟基金會強調，慈濟證嚴法師並沒有申請臉書帳號，後續除會依規定向臉書公司反映外，也請外界明察。（編輯：戴光育）1110108