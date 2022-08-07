台大教務處網站疑遭駭 出現「世上只有一個中國」

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台灣大學教務處網站7日晚間疑似遭駭，點入網站後出現「世界上只有一個中國」字樣。（圖取自台灣大學教務處網頁aca.ntu.edu.tw）

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）台灣大學教務處網站今天晚間疑似遭駭，點入網站後出現「世界上只有一個中國」字樣。校方回應，正在處理中，稍晚才能詳細說明，現階段點入只呈現「無法連上這個網站」。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國動作頻頻，除在台海四周軍演，台灣政府及民間單位陸續傳出被駭客攻擊情形，例如7-ELEVEN統一超商及台鐵螢幕看板在3日都出現反裴洛西文字，高市環保局飲用水管理網站則在4日被駭入掛上五星旗。

台灣大學今天晚間教務處網站疑似遭駭客入侵，網站出現大紅色背景，寫著金色與白色字樣的「世界上只有一個中國」。

台大校方告訴中央社記者，「正在處理中」，其他問題必須稍晚才能統一說明。

截至晚間9時50分，記者點進台灣大學教務處網站後，該網站仍然呈現「無法連上這個網站」。（編輯：方沛清）1110807