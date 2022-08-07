駭客組織APT 27聲稱癱網 警政署：查無入侵情形

自稱APT 27的駭客組織聲稱近來對台灣發起一連串癱瘓網路行動。警政署7日晚間發布新聞稿表示，自5日起便啟動資安強化措施專案，目前各項勤業務系統服務都正常，並未發現有遭入侵或資料外洩情形。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年8月7日