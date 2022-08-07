駭客組織APT 27聲稱癱網 警政署：查無入侵情形
2022/8/7 18:59（8/7 19:36 更新）
自稱APT 27的駭客組織聲稱近來對台灣發起一連串癱瘓網路行動。警政署7日晚間發布新聞稿表示，自5日起便啟動資安強化措施專案，目前各項勤業務系統服務都正常，並未發現有遭入侵或資料外洩情形。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年8月7日
（中央社記者黃麗芸台北7日電）自稱APT 27的駭客組織聲稱近來對台灣發起一連串癱瘓網路行動。警政署今晚表示，自5日起便啟動資安強化措施專案，各項勤業務系統服務現均正常，無遭入侵或資料外洩情形。
警政署今晚發布新聞稿表示，駭客組織APT 27於7日凌晨在網路發布影片，內容提到其近來癱瘓包含警政署及其他政府部門、民間公司網路或網站，但署內已自5日中午12時就啟動資安強化措施專案，除確保系統服務可用性外，並持續監控可疑網路流、端點防護系統等資安設備警訊。
同時，目前各項勤業務系統服務都正常，並未發現有遭入侵或資料外洩情形。
警政署說，未來將持續監控各項系統服務及整體防護情形，以確保系統服務正常及民眾個資安全無虞。（編輯：方沛清）1110807
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