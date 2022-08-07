台大2網站遭駭出現「世界上只有一個中國」 校方啟動應變程序

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台灣大學教務處網站7日晚間疑似遭駭，點入網站後出現「世界上只有一個中國」字樣。（圖取自台灣大學教務處網頁aca.ntu.edu.tw）

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）台灣大學教務處網站今天晚間疑似遭駭，點入網站後會出現「世界上只有一個中國」字樣，據校方最新回應，除教務處以外，駭客同時入侵研發處首頁，校方已緊急啟動應變程序。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日炫風訪台19小時後，台灣政府及民間單位陸續傳出被駭客攻擊情形，包含7-ELEVEN統一超商、台鐵及高雄市環保局飲用水管理網站等，作為台灣高等教育首府的台灣大學，今天晚間教務處及研發處的首頁也遭駭客入侵。

遭駭客入侵的台灣大學教務處及研發處的首頁，網站出現大紅色背景，寫著金色與白色字樣的「世界上只有一個中國」。

對此，台大校方晚間約10時30分以文字訊息回應說明，台大已啟動應變程序，目前先關閉這二個單位的首頁，並積極修復中，待處理完後會再重新上線。（編輯：卞金峰）1110807

台灣大學教務處網站7日疑似遭駭，晚間9時50分仍然呈現「無法連上這個網站」。（圖取自台灣大學教務處網頁aca.ntu.edu.tw）