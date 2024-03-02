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塞爾蒂克擊敗獨行俠 NBA本季首支10連勝球隊

2024/3/2 20:49
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（中央社波士頓1日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天全隊狂砍21顆三分球，技壓達拉斯獨行俠當家球星唐西奇的37分外加「大三元」表現，終場塞爾蒂克以138比110擊敗獨行俠，且豪奪10連勝。

法新社報導，塞爾蒂克明星前鋒塔特姆（Jayson Tatum）於第1節4次出手全都沒中，他花了一段時間才找回準星，在第3節拿下16分，幫助球隊控制局面。

半場結束時，獨行俠以59比66落後7分，不過，獨行俠一度在第3節中段將比數追到只落後2分。

但塞爾蒂克射手布朗（Jaylen Brown）和塔特姆連續命中三分球，再把兩隊比數拉開，獨行俠最終無力回天。

塔特姆整場砍進全隊最高的32分，布朗拿下25分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）奪得24分，塞爾蒂克共有7名球員得分達到兩位數。

獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）今天奪下37分、12籃板和11助攻，繳出個人本季第12次「大三元」表現，隊友厄文（Kyrie Irving）也貢獻19分，但塞爾蒂克依然於主場力退獨行俠。

塞爾蒂克獲勝後，成為本季首支取得10連勝的球隊，目前例行賽戰績來到47勝12敗，位居全聯盟龍頭；獨行俠戰績則降至34勝26敗，暫居西區聯盟第8名。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130302

#NBA
#塔特姆
#美國職籃NBA
#塞爾蒂克
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