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地牛翻身 前NBA球星帕克、威金斯嚇一跳

2024/4/27 16:21（4/27 17:22 更新）
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2024國泰NBA國際高中邀請賽特別邀請前NBA球星「法國小跑車」帕克（Tony Parker）（圖）等人訪台，27日並在台藝大多功能活動中心舉辦見面會，帕克現場小露身手。中央社記者趙世勳攝 113年4月27日
2024國泰NBA國際高中邀請賽特別邀請前NBA球星「法國小跑車」帕克（Tony Parker）（圖）等人訪台，27日並在台藝大多功能活動中心舉辦見面會，帕克現場小露身手。中央社記者趙世勳攝 113年4月27日
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（中央社記者黃巧雯新北27日電）花蓮凌晨發生規模6.1地震，台北也感受到明顯搖晃，讓首度來台的前美國職籃NBA球星帕克、威金斯也嚇一跳，帕克還開玩笑對威金斯直喊不要走，因為還要在台灣待一天。

國泰金控與NBA共同舉辦的國際高中邀請賽，邀請握有4枚NBA冠軍戒的「法國小跑車」帕克（Tony Parker），與傳奇扣將威金斯（Dominique Wilkins）來台。

除了參加球迷見面會外，帕克、威金斯還有一項任務，就是指導4支台、日高中隊伍，包括台北市松山高中、新竹市光復高中、日本福岡第一高校和開志國際高校。

威金斯表示，這些高中球員都非常有天賦，訓練大多只要說一句話，就可以很快就能領悟，但他也以過來人身分，給予年輕球員建議，必須具備自信和耐心。

凌晨地震不斷，不少人在睡夢中被搖醒，帕克、威金斯首度來台就遇到地震，也讓2人不知所措，被問起這段經歷，威金斯開玩笑地對媒體直喊：「你能感受到我的心跳吧。」

帕克承認，由於不常遇到，因此當下很害怕，他還對著威金斯直喊不要離開，因為還要在台灣待一天。（編輯：吳協昌）1130427

#NBA
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