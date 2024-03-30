吉力吉撈．鞏冠想精進蹲捕 葉總有看到也有提點

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）近期常看到味全龍隊總教練葉君璋幫捕手吉力吉撈．鞏冠「特訓」，葉君璋解釋，球員展現興趣也期待他在蹲捕方面更成長，吉力吉撈．鞏冠坦言阻殺較頭痛，葉總有心理層面的提點。

從中職官辦熱身賽開始，就時常看到葉君璋賽前會花比較長時間與捕手吉力吉撈．鞏冠溝通，昨天練球日也是，葉君璋透露，過去教練團倚重吉力吉撈．鞏冠的火力，希望他把打擊顧好就好，但後來看到吉力吉撈．鞏冠一直在練捕手，知道他有企圖心。

葉君璋提到，平時不想要給球員太多的壓力，「但既然吉力吉撈．鞏冠有興趣，在捕手這方面多用一點心，教練團當然也希望他可以更成長」，也表示如果吉力吉撈．鞏冠可以負擔多一點的蹲捕場次，可以讓教練團在捕手的調度上更有彈性。

吉力吉撈．鞏冠透露，一直都有想要加強蹲捕技能，本身對引導投手、擋球、接球算有信心，比較苦惱的部分是傳球，尤其是被盜壘次數多的時候很容易想太多。

吉力吉撈．鞏冠表示，除了技術層面的指導，葉君璋其實在心理層面也給了很多建議，希望他不要先預想結果，不管結果如何都要很有信心的傳球。（編輯：吳協昌）1130330