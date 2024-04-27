帕克、威金斯展現親和力 球迷追星喊值得

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（中央社記者黃巧雯新北27日電）前NBA球星帕克、威金斯今天出席球迷見面會，展現親民作風，除參與遊戲外，還繞場與球迷合照，球迷王偉丞從2名球星抵台那天就開始追星，今天還獲得簽名球留念，讓他直呼很值得。

國泰金控與NBA共同舉辦的國際高中邀請賽，邀請握有4枚NBA冠軍戒的「法國小跑車」帕克（Tony Parker），與入選NBA 75大球星的傳奇扣將威金斯（Dominique Wilkins）來台，2人今天出席在台灣藝術大學舉辦的球迷見面會，近距離與粉絲互動。

球迷見面會採免費開放索票，共吸引400名球迷到場，活動共設計3個小遊戲，包括猜謎、踢足球、比罰球，讓球迷有與球星互動的機會。

帕克在遊戲尾聲還加碼演出，在中場附近透過背後拋投的方式，投進超大號三分球，讓現場球迷一陣驚呼，而2人還在球迷會尾聲繞場，與場邊球迷合照留念，展現親民作風，為球迷會劃下完美句點。

球迷王偉丞今天在第一關猜謎遊戲中，14題就答對13題，對於獲得偶像簽名球，讓他相當開心、直呼很值得。

王偉丞接受媒體聯訪時透露，唯一答錯那題就是帕克的出生地，「大家以為是法國，結果是比利時。」

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王偉丞從國中時就與父親一起看NBA，父子偶像分別就是威金斯、帕克，這次得知偶像來台，在只知抵台時間、不確定班次的情況下，他當天凌晨就直接在機場等待，就是希望能在第一時間迎接偶像到來。

「球風很帥，很會傳球。」王偉丞分享喜歡帕克的原因；由於帕克難得來台，他透露，明天將跟隨偶像的腳步，前往在新竹舉行的「未來之星挑戰賽」。（編輯：李亨山）1130427