熱火扳平塞爾蒂克 23顆三分球創季後賽隊史紀錄

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（中央社波士頓24日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火今天射進23顆三分球，打破季後賽隊史紀錄，終場以111比101扳倒波士頓塞爾蒂克，拿下首輪系列賽第2戰扳平戰局，搶先爆出今年NBA季後賽大冷門。

熱火與塞爾蒂克在季後賽7戰4勝制首輪賽事前2戰結束，雙方戰成1比1平手，接下來的第3戰與第4戰將於27日與29日移師熱火主場舉行。

雙方在今天比賽首節你來我往，熱火在新秀小賈奎斯（Jaime Jaquez Jr.）與赫洛（Tyler Herro）各命中兩顆三分球帶領下，取得28比27微幅領先。

次節兩隊比分還是咬得很緊，塞爾蒂克靠著布朗（Jaylen Brown）在第2節尾聲連續射中3顆三分球，上半場結束取得61比58領先。

第3節，熱火拉出一波10比0攻勢，在剩下不到4分鐘時取得82比70領先。接著，塞爾蒂克急起直追，在哨響前3分鐘將比分拉近到96比102，但這時候馬丁（Caleb Martin）命中1顆三分球，之後塞爾蒂克未能迎頭趕上，以10分之差落敗。

熱火全場命中23顆三分球，創下隊史季後賽紀錄。熱火有6名球員射中2顆以上三分球，三分球43投23中。赫洛投進6顆三分球，攻下全隊最高24分外加14助攻。馬丁與阿德巴約（Bam Adebayo）各挹注21分。

塞爾蒂克方面，布朗砍下全場最高的33分，塔特姆（Jayson Tatum）貢獻28分，另6名塞爾蒂克球員合計攻下40分。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130425