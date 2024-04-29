飆隊史季後賽最多22記三分彈 溜馬獵公鹿聽牌

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（中央社印第安納波利斯28日綜合外電報導）溜馬今天在特納、哈利伯頓分別攻下29分、24分，且全隊飆進隊史季後賽新高的22記三分彈後，終場126比113擊退公鹿，在季後賽首輪聽牌。

美國職籃NBA印第安納溜馬在7戰4勝制季後賽首輪，於客場搶下第2戰勝利，要到主場優勢，接著包含今天的比賽連兩戰在主場贏球，連拿3勝後，目前以3比1聽牌，美國當地時間4月30日（台灣時間5月1日）將到密爾瓦基公鹿主場踢館，有機會在當天晉級到次輪，公鹿則是要避免連兩個球季在季後賽首輪出局。

公鹿兩大球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）此役都因傷高掛免戰牌，波蒂斯（Bobby Portis）又在首節與溜馬的尼姆巴德（Andrew Nembhard）發生衝突，並在朝對手揮拳後，因為連吞兩次技術犯規，遭驅逐出場，讓公鹿戰力出現大利空。

這場比賽的上半場，兩隊表現勢均力敵，公鹿的密道頓（Khris Middleton）攻下13分，羅培茲（Brook Lopez）7投6中拿下12分，畢斯利（Malik Beasley）進帳10分，但溜馬在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）攻下15分、特納（Myles Turner）三分球4投3中拿下13分，加上全隊三分球命中率5成45，優於公鹿的3成13的情況下，半場打完以67比64領先3分。

下半場開打後，溜馬打出14比7開局，以81比71領先達兩位數。末節公鹿打出7比0開局，一度將落後縮小到個位數的6分，此時溜馬回敬一波10比2的攻勢，以108比94再將領先拉開到兩位數，就此奠定勝基，並在最後收下比賽勝利。

溜馬此役得分多點開化，6人得分達兩位數，特納除攻下全場最高29分，還抓下9個籃板，哈利伯頓貢獻24分，尼姆巴德拿下15分、送出9次助攻，西雅坎（Pascal Siakam）、奈史密斯（Aaron Nesmith）、板凳出發的杜平（Obi Toppin）皆獲13分。

公鹿的攻勢集中在3人身上，羅培茲攻下全隊最高27分，另抓下9個籃板，密道頓有25分、10籃板的雙十表現，畢斯利則是收下20分。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130429