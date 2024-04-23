早安世界》花蓮多起地震研判為4月3日餘震 統帥大樓、富凱大飯店傾斜
花蓮壽豐多起地震研判為4月3日餘震 統帥大樓、富凱大飯店傾斜
花蓮縣壽豐鄉22日下午起連續發生多起地震，23日凌晨地震更導致富凱大樓、統帥大樓傾斜倒塌，所幸大樓已無人居住且無人受困。氣象署說明，這些地震研判仍屬花蓮0403地震的餘震，之前監測到的餘震大多都是在花蓮北邊近海，目前已經移到陸地，是有必要以較大規模的地震、短時間將能量釋放，沒有特別異常的情況。氣象署也提醒民眾，由於山區土石鬆脫，加上近期下雨，盡量不要往山區活動。（看完整報導）
花蓮大雨土石崩落 蘇花公路受阻、台鐵和仁至崇德提前搶通
花蓮北區22日下午大雨，導致省道台9線160.71K處土石崩落，影響蘇花公路及台鐵北迴線和仁至崇德間雙向交通中斷。台鐵因應情況成立一級緊急應變小組，調整部分列車運行路線，並自22日下午4時起停駛台北往花東對號列車；台鐵原本預計23日清晨先搶通單線，中午12時前才能恢復雙線，清晨3時已提前搶通，恢復雙線行駛全線各列車都正常營運。（看完整報導）
厭惡台電被當政治工具 王耀庭接受慰留：無所懼負責
台電總經理王耀庭22日宣布接受慰留，他提到，知道接受慰留會有酸言酸語，但在台電工作36年至今，就是要保護台電員工，因此無所畏懼，要在這裡繼續為台電負責。王耀庭也強調，非常厭惡台電被當成政治工具操作，並細數台電長年所遭遇的瓶頸，包含電廠、變電所建設受阻等，從發電、輸電到配電的困難。（看完整報導）
全聯未履行併購大潤發結合承諾 公平會重罰2000萬元
公平會22日指出，因全聯未履行併購大潤發的結合承諾、也就是公平會要求的「禁止最惠客戶政策」，對全聯處以新台幣2000萬元罰鍰。公平會說明，全聯在供應商申請新品上架及調漲價格時，要求售價須為其他通路的一定折數，並在促銷檔期以其他競爭通路商品定價作為議價基礎，違反公平交易法規定。全聯回應，優惠活動是基於與供應商共識下執行，秉持與廠商共好原則，提供消費者物超所值的商品。（看完整報導）
3月外銷訂單471.6億美元 累計首季年減2.1%
經濟部22日公布3月外銷訂單金額達471.6億美元，年增1.2%，但首季累計外銷訂單年減2.1%，連續7季負成長。經濟部看好第2季外銷訂單將轉正，主因庫存回補、低基期及新興科技應用推升。然而，中東情勢若升溫，可能衝擊能源價格，壓抑景氣復甦速度。另外，經濟部預估4月訂單金額為430至450億美元，年增1.2%至5.9%，也看好第2季正成長態勢。（看完整報導）
年後轉職就位 3月失業率3.38%創24年同月新低
年後轉職者陸續找到新工作，使得失業率下滑，主計總處公布3月失業率為3.38%，較2月下降0.01個百分點，創下24年同月最低水準，經季節調整後失業率為3.4%，與2月持平。而製造業就業人數雖較2月增加3000人，但年減1.4萬人，顯示製造業受景氣趨緩影響；不過3月失業率、失業人數雙降，整體失業情勢仍屬穩定。（看完整報導）
影片／中駐美大使謝鋒哈佛演說 台灣西藏學生4度抗議批「沒資格來」
中國駐美大使謝鋒20日在哈佛大學演講，4度遭到來自台灣、西藏的學生抗議中國在西藏、香港、東突厥斯坦、台灣等地侵犯人權及侵略的行為。台裔美籍學生吳亭樺在會場高舉「中國說謊」的布條，高喊「你剝奪香港最基本的自由，摧毀他們的民主，現在又要用同樣方式對待我的國家台灣」，其他學生也陸續起身抗議。（看完整報導）
中國廣東豪雨4死10失蹤 11萬人撤離
中國廣東省16日起出現4月以來最強降雨，造成4人死亡、其中包括1名救援人員；另有10人失蹤，目前仍在搜救中。這波豪雨導致廣東多個地方出現災情，多棟民房遭土石掩埋，全省累計轉移民眾11萬人，緊急安置2.58萬人。（看完整報導）
2023全球軍費開支達新高 歐亞中東漲幅最顯著
斯德哥爾摩國際和平研究所21日公布最新報告顯示，隨著世界各地緊張局勢升溫，全球2023年軍事支出上升6.8%，達10多年來最大漲幅，創下2.4兆美元的空前新高。當中歐洲、中東和亞洲漲幅尤其顯著，全球軍事支出前5大國依序為美國、中國、俄羅斯、印度和沙烏地阿拉伯。（看完整報導）
大谷翔平176轟打破日籍選手紀錄 心情如釋重負
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平21日擊出生涯第176支全壘打，打破松井秀喜保持的大聯盟日本球員最多全壘打紀錄。此次全壘打時速110英里，飛行距離423英尺。大谷賽後表示如釋重負，「之前希望可以趕快敲出全壘打，現在覺得安心又高興」。（看完整報導）
開箱老照片》前總統李登輝赴日就醫
前總統李登輝2001年4月10日向日本駐台單位、台北交流協會提出赴日就醫的簽證申請，始終沒有得到答覆，15日李登輝舉行卸任後第一次記者會，表達赴日就醫的強烈意願，22日睽違16年抵達大阪，23日李登輝與夫人曾文惠參觀大阪城天守閣，並於24日在岡山倉敷中央醫院接受心血管擴張術治療。（看完整報導）
Podcast》透過台語歌牽起港台情緣 黃耀明致敬經典
香港知名創作歌手黃耀明近年對台語歌產生濃厚興趣，尤其被已故作曲家楊三郎寫的旋律感動，不僅在演唱會唱「望你早歸」及「港都夜雨」這些經典的台語歌曲，更是進錄音室將它們錄製成單曲。（收聽Podcast）
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- 早安世界》花蓮多起地震研判為4月3日餘震 統帥大樓、富凱大飯店傾斜2024/04/23 07:34
- 2024/04/22 07:20
- 2024/04/21 07:11
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