經部科專技術囊括8愛迪生獎 創單一年度獲獎新高紀錄

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（中央社記者劉千綾台北22日電）經濟部表示，今年台灣創新研發成果拿下9座2024愛迪生獎（Edison Awards），其中經濟部科專技術囊括8獎，創下單一年度獲獎最多紀錄，更名列全球第3，橫跨生醫、紡織、顯示器等領域，其中創新雙標靶青光眼藥物、健康照護電子布料雙雙摘下金牌獎。

愛迪生獎素有「創新界奧斯卡獎」美譽，是國際上極具指標性的創新獎項。今年台灣在全球近400多項技術和產品激烈競爭中，由經濟部支持的工研院、金屬中心、紡織所有8項創新技術，榮獲2金、4銀、2銅，創下經濟部史上單一年度拿下最多愛迪生獎的佳績。

經濟部產業技術司今天透過新聞稿表示，工研院共獲1金3銀，其中金牌獎「創新雙標靶青光眼藥物」，比現行藥物藥效更佳的青光眼藥，不但提升排水通道小樑網的排水功能，降眼壓效果優於國際大廠近3倍，且減輕紅眼及藥物副作用的情況。

這款創新雙標靶青光眼藥物已取得美、歐等市場技術專利，技轉信力碩德，現已完成臨床一期正準備進入臨床二期試驗，並為台灣在眼科學創新（OPHTHALMIC INNOVATIONS）新藥拿下的首面金牌。

此外，工研院銀牌獎「細胞功能之鑰」，主要是針對異體細胞治療建立精準化、標準化的細胞篩選機制，不僅可立即過濾掉品質較差的細胞，還能將細胞與40種適應症搭配，找出細胞最適合的治療用途；製造成本僅目前細胞治療產品1/10，目前已技轉給台灣博醫能生技等國內廠商，並進入人體臨床試驗階段。

經濟部技術司長邱求慧表示，台灣科技創新實力早已享譽國際，今年愛迪生獎獲獎技術橫跨生醫、紡織、顯示器、機械、金屬加工等領域，難能可貴的是在生醫技術方面，斬獲1金1銀肯定，且皆已全數投入臨床驗證，為全球生醫產業貢獻一己之力。

另一面金牌則是紡織所的「健康照護電子布料：賦予第二顆心臟（肌肉）能量」，透過研發CircuitFAB電子布料，製成穿戴式智慧載具，可透過即時體表肌電圖的生物回饋，引導長者正確肌肉運動方式，提升運動訓練成效，減少肌肉流失速度。

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經濟部說明，電子布料的特色為軟性電路板，能大幅降低成本與工序，且僅為傳統製程30%，具備親膚、柔軟、耐撓曲、高彈性與高透氣以及可耐水洗100次等特性，針對肌少症患者製作的腿套，作為記錄肌肉復健數據與刺激肌肉，讓復健師能在遠端依數據評估調整病患復健，目前正與萬九科技與佰龍機械等廠商洽談合作。

今年經濟部科專技術獲獎，也包含工研院的高效潔淨聚酯溶解脫色技術、高精密陣列之微型微發光二極體（Micro LED）全彩顯示模型，以及金屬中心3項技術，分別為不銹鋼耐蝕暨表面硬化系統設備、微型複雜管內鍍膜系統技術、電極智慧化3D變曲率電化學加工系統。（編輯：楊凱翔）1130422