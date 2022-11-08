工研院研發全球首創雙標靶青光眼藥水 技轉拚上市

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（中央社記者鄭鴻達台北8日電）經濟部今天指出，工研院「眼藥技術平台」開發出全球首創「雙標靶」青光眼藥水，以及不用在眼睛打針的「濕式黃斑部病變藥水」，並技轉信力生技集團，預計最快2025年上市，可望搶下全球5%、規模15億美元的眼藥市場。

經濟部技術處發布新聞稿指出，技術處以科專計畫補助工研院，打造出全台首個「眼藥技術平台」，並針對「青光眼及濕式黃斑部病變」，開發出全球首創「雙標靶」青光眼藥水及「不須眼內注射」的濕式黃斑部病變藥水。

工研院補充說明「雙標靶」眼藥水，就眼藥醫療應用來說，現行眼藥水都是單標靶，此次新開發出的眼藥水則為雙標靶，結合兩種不同作用機轉的標靶藥物，讓眼內房水排出效果更好，且「1+1」組合也是世界首創。

技術處說明，該成果有3大創舉，首先是平台技轉給信力生技集團後，半年就進入新藥臨床試驗階段；其次，技轉金額破新台幣億元，創國內法人眼科新藥技轉最高紀錄，且首年實收金額就達數千萬元，創生技領域新高；第3，此合作為全台首個鎖定眼科的「藥物技術平台」產出成果。

技術處表示，上述產品最快將在2025年、2026年陸續上市，可嘉惠台灣逾35萬人次患者，更可望搶下5%、規模約15億美元的全球眼科藥物市場，可催生台灣成為眼科藥物創新基地。

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工研院生醫與醫材研究所長林啟萬說明，為突破現今國際大廠掌握藥物製作或專利情況，在科技專案支持下，平台研發出世界首創的兩項眼藥，並技轉信力生技集團，創工研院史上首次針對特定眼疾，同時完成藥物技術與專利的開發，且技術轉移的案例。

信力生技集團總經理陳啟祥表示，青光眼眼滴劑今年第3季已開始人體臨床1、2期試驗，預計明年第3季完成；濕式黃斑部病變眼滴劑，則是今年第4季直接開始人體臨床2期收案，預計明年第3季完成。（編輯：潘羿菁）1111108