花蓮地震 中捷一度停駛經巡檢正常恢復營運

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（中央社記者蘇木春台中3日電）受花蓮地震影響，今天上午台中捷運全線列車慢速進站疏散旅客，並一度暫停營運，在列車慢速進行全線軌道及人員車站巡檢後，確認無相關異狀，全線已恢復正常營運。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，上午地震發生時，監測系統顯示震度為4級，行控中心立即指示全線列車慢速進站疏散旅客，系統暫停營運。

中捷公司表示，在疏散旅客後，列車降速20公里進行巡檢，全線站務人員與維修人員同時檢視車站及設備，經確認站體皆正常，沒有旅客受困受傷，軌道區無異狀，上午8時30分執行北屯總站至市政府站局部運轉。

中捷公司指出，市政府站至高鐵台中站間則因大慶站軌道電力設備局部異常，必須局部斷電，因此啟動市政府站至高鐵台中站營運中斷接駁服務，在大慶站軌道電力恢復正常後，經過巡檢確認軌道無異狀，上午9時16分全線恢復正常營運。

中捷公司說明，今天上午後續仍發生多起餘震，震度在2至3級，中捷均依照標準作業程序執行列車降速巡檢、動員全線人員檢視車站及設備，以確保旅客的安全（編輯：李錫璋）1130403