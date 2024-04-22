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花蓮地震規模5.9 中捷列車一度駐停降速巡檢

2024/4/22 22:49
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（中央社記者蘇木春台中22日電）花蓮縣今天晚間10時11分發生芮氏規模5.9地震，台中捷運公司立即指示全線列車於月台駐留2分鐘，並降低車速巡檢，經確認軌道區與站體無異狀後，已恢復正常運轉。

交通部中央氣象署資訊指出，晚間10時11分發生芮氏規模5.9地震，地震深度8.6公里，震央位於花蓮縣政府南南西方26.5公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣、南投縣4級。中央氣象署並對台中等縣市發布災防告警訊息（國家級警報）。

中捷公司表示，晚間10時11分接獲災防告警訊息後，行控中心立即確認捷運綠線號誌系統有無異常告警、電力系統跳脫，並指示全線列車於月台駐留2分鐘。

中捷公司指出，經設定列車臨時以速限時速40公里進行車巡，以及指示各車站人員及維修人員檢視車站及設備後，已於晚間10時26分全線完成降速隨車巡檢，確認軌道區無異狀，恢復系統正常運轉。（編輯：管中維）1130422

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