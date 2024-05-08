台中捷運進度 市府：藍線基本設計上半年完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中8日電）對於台中捷運藍線、綠線延伸及山海線鐵路雙軌高架化進度，市府表示，藍線基本設計預計上半年完成，綠線延伸正積極推進各階段作業，而山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究則盼中央近期核定。

台中市議會今天進行交通地政業務質詢，包括捷運藍線、綠線延伸及山海線鐵路雙軌高架化計畫等規劃進度，都受到民進黨台中市議員張家銨、陳雅惠等人的關心。

張家銨表示，捷運綠線延伸案經中央於1月31日核定通過可行性研究後，已近百日，市府卻毫無動作，她認為市長盧秀燕當時為了選舉，說中央卡台中的捷運發展，實際上卻是自己的市府在拖延而毫無作為。

陳雅惠則說，捷運藍線全長24.8公里，總經費高達新台幣1615.14億元，盧秀燕曾在市政會議上公開表示，期盼藍線在自己市長的任內能開工，她要求台中市交通局快馬加鞭，兌現承諾。

交通局說明，捷運綠線延伸可行性研究報告書經行政院於今年1月31日核定，市府正依相關規定續辦綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等相關作業，並辦理相關勞務採購招標作業中，後續將積極推進各階段作業，以利加速捷運綠線延伸的推動。

至於藍線的進度，交通局長葉昭甫表示，捷運藍線已於前年底提前進行基本設計，預計今年上半年就會完成，並提報行政院公共工程委員會審議，審議確認後會開始發相關工程標案作業。

還有大台中山海環線計畫，交通局表示，可行性研究已於3月29日由交通部將山線及海線計畫轉陳行政院，現由國發會審議中。期盼中央能在近期內核定，以利後續由交通部鐵道局儘速整合啟動綜合規劃作業，帶動山海線區域整體發展，以符市民期望。（編輯：謝雅竹）1130508