中火擬增4天然氣儲槽引反彈 台電：確保安全存量

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台電公司規劃在台中電廠新設燃氣機組及天然氣儲槽，今天舉行說明會，引發民眾反對增設儲槽；台電公司表示，增設儲槽是為確保供電穩定及安全存量所需，收集意見後將提送環評審查。

台電公司規劃「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，預計新設置4部燃氣機組，並規劃於台中港接收站區預留空地，增設4座地上型天然氣儲槽，今天在台中市龍井區麗水里民交誼中心前籃球場舉行說明會。

國民黨立委顏寬恒、藍綠兩黨台中市議員、龍井區當地16個里里長及在地居民上千人到場參加，周邊有民眾掛起「盡快增氣減煤、停止燃煤污染」、「堅決反對港區內增設儲氣槽」等布條表達訴求。

顏寬恒會中表示，他支持增氣減煤政策，但目前台中港區內已有10多座天然氣儲槽，居民會擔心安全問題，且台電說燃氣機組上線後，會留下6部燃煤機組備用，卻未見到備用機組上線相關規定，憂心之後火力全開更為污染，要求台電訂定相關標準。

民眾黨台中市議員江和樹說，中央不應把缺電危機丟給台中市民承擔，中火若再新增4部燃氣機組、4部儲存槽，台中儼然成為世界第一火力發電廠，且4部天然氣儲存槽等於96顆原子彈，應更重視台中人安全。

民進黨市議員張家銨指出，國民黨團今天率團到說明會現場表達抗議，主張不要有燃氣儲存槽，這簡直等同反對燃氣機組增設，燃氣機組增設就會需要搭配燃氣儲存槽、提高天然氣安全存量，以避免「斷氣」風險。

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台電公司說明，台中電廠第二期新建燃氣機組計畫將設置4部總裝置容量550萬瓩以下的高效率新燃氣複循環機組，待燃氣機組逐步商轉後，既有燃煤機組即可逐步除役轉為緊急備用，以達成立法院主決議要求2035年「中火以氣換煤」目標。

至於增設儲槽議題，台電公司指出，是為確保供電穩定及天然氣安全存量所需，希望透過說明會，讓民眾了解計畫施行目的與開發內容，並收集民眾建議，本計畫完成環境影響說明書後，將提送環境部審查。（編輯：陳仁華）1130429