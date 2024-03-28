綠委還原寶林茶室案時間軸 質疑北市府通報慢

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（中央社記者王揚宇、陳怡璇台北28日電）台北市信義區某百貨的「寶林茶室」疑食品中毒案已2人死亡。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪，還原本案時間軸，並質疑台北市政府從通報、稽查、檢驗，再到對外發布新聞訊息等，都是慢N拍。

台北市衛生局長陳彥元表示，24日接到新北市通知後台北市衛生局隨即至現場稽查，延續此案，立即上傳到中央所建的平台PMDS，回報有食物中毒狀況，25日的再稽查結果、26日醫療院所陸續通報的案例，都在系統上持續登錄、往上通報。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，對於寶林茶室疑食品中毒案，是否覺得台北市政府的動作太慢。

吳思瑤說，3月19日就有受害者疑似食物中毒，3月24日台北市接獲首例，但依據食物中毒作業相關SOP，只要有2人或以上吃到同品項食物，造成身體有問題，就構成食物中毒的要件，為何到3月24日才有醫院通報，顯然通報機制有問題。

吳思瑤說，中央的衛生福利部食品藥物管理署在3月26日上午11時18分才接到台北市政府的正式通報，在如此慢N拍的通報下，中央加緊、加速前往主動稽查，衛福部3月27日主動召開專案會議，釐清目前手中資料，研判整個事件並強化所有該做的防護和防備。

吳思瑤表示，台北市長蔣萬安直到3月27日下午1時50分才開記者會對外說明，這比食藥署當天上午開的記者會還慢4個小時，再次呈現從「愷愷案」到現在的食安案件，台北市政府永遠慢N拍，而且從通報、稽查、檢驗、對外發布新聞訊息，都是慢N拍。

吳思瑤指出，食安事件不分藍綠、不分中央地方，但責任歸屬要講清楚，根據食品安全衛生管理法規定，雖然中央是第二線，但也沒有推諉塞責，如果未來任何一個事件，第一線政府永遠慢如牛步，中央緊急救援怎麼救也救不完。（編輯：蘇志宗）1130328