寶林茶室漏報分店27日仍營業 北市：最高可罰300萬

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市信義區寶林茶室食物中毒事件，北市府發現寶林疑故意漏提另一家分店是馬來西亞蔬食料理，且昨天還有營業，最高可開罰新台幣300萬元，寶林還拿已失效的保單躲避稽查。

台北市信義區寶林茶室發生食物中毒事件，累計14人通報、其中2人送醫不治，稍早新北市又新增3例。

台北市長蔣萬安昨日指出，24日接到新北市通知後立即前往寶林茶室稽查、採集從業人員檢體，依規定要求改善缺失；北市府26日針對信義區的寶林茶室勒令停業，現在所有台北的寶林分店全都勒令停業。

台北市政府今天針對寶林案進度更新說明召開記者會，由蔣萬安主持，衛生局長陳彥元、警察局長張榮興、法務局長連堂凱、社會局長姚淑文等人出席。

蔣萬安表示，衛生局清查有敗血性休克、肝衰竭等症狀的住院病患，檢視是否是新案例，並調查相關食材及調味料；法務局約談保險業者檢視保單內容及理賠範圍，限期2天內回覆，並全面提供法律協助，若家屬同意，法務局就協助申請假扣押。

蔣萬安指出，社會局已發放慰問金及安排訪視、社工對接，提供心理諮商等協助；警察局全力配合檢調。

陳彥元表示，上午邀集北市37家醫療院所，針對17日以後就診並住院的病人若有肝衰竭、敗血性休克且原因不明者，加以清查、釐清飲食史，檢視是否為寶林新個案；並呼籲17日有去過寶林用餐的民眾務必注意身體狀態，若有噁心、嘔吐、腸胃症狀盡速就醫。

陳彥元指出，今天檢查食品藥物登錄平台時，發現寶林這家公司在北市漏登1家分店，雖已補正但涉及食安法刻意漏報等規定，最高可開罰新台幣300萬元。

陳彥元表示，這家分店主打馬來西亞風味蔬食餐酒料理，今天已停業，但一直到昨晚都還有營業，影響多少人還要評估，且總公司在說明時也沒有提過還有這家分店，衛生局考量到風險高，會用嚴厲手段處理，裁罰金額應該會很高。

連堂凱指出，寶林投保國泰產險的「產品責任險」及「公共意外責任險」，去年12月經催告因沒繳錢，保單已被註銷，但北市府稽查時寶林依舊拿出這2張保單受檢，相關開罰衛生局會進行。

連堂凱說，法務局也邀請遠東百貨A13及B3的大食代廣場公司開會，遠東百貨投保的是國泰產險、大食代是新安東京產險，已要求這2家保險公司就此次事件是否為承保範圍內做出有利於受害者的解釋，2天內會回覆。

連堂凱表示，雖然可對寶林申請假扣押，但實務上「我們對寶林的償債能力畫上很大問號」，這次保險理賠若能用遠東、大食代的公共意外責任險範圍，對家屬而言也是放下心中大石，因為額度都夠，有到億元，這也是為何法務局要求保險業者2天內具體回應。

至於為何保單過期大半年都沒人發現，連堂凱指出，寶林的產品責任險是因食安法規定須投保，雖然後續因沒繳錢被註銷，但保險業者無法回收保單，讓寶林在面對稽查時還是能拿出文件混淆視聽，已要求國泰產險及主管機關研討改善。

連堂凱表示，食安法的產品責任險，今年衛生局還沒安排例行稽查，所以案件發生後北市府發現保單無效就立即開罰、最高300萬元。

至於公共意外責任險部分，連堂凱指出，依照台北市自治條例，300平方公尺面積以上的業者才有義務投保，寶林營業面積沒這麼大，所以雖然這張保單也無效，但無相關罰則。（編輯：戴光育）1120328