北市消保新制 申辦表演及路跑須公布退費等資訊

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（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市法務局考量路跑等活動常遇消費爭議，3月1日起推消保新措施，向市府申請場館地辦藝文表演及路跑的業者，須在購票平台或官網公布履約保障機制、退費方式等資訊。

台北市法務局今天發布新聞資料指出，為強化消費資訊透明，降低交易風險，率先在市府場館及場地推動強化消保措施。3月1日起，業者向市府申請場館地舉辦活動，須揭露履約保障機制、付款保障措施、退費執行方式等資訊；若業者有重大消費爭議未妥善處理不良紀錄，將考量列入不核准使用。

法務局長連堂凱透過新聞資料表示，近年業者主辦藝文表演或路跑活動，常發生活動延期、取消或變更主要內容等狀況，有部分業者未妥善處理衍生消費爭議，甚至拒絕申請退款，引發大批消費紛爭。

他說，北市府率先在所轄場館及場地推動不良業者黑名單機制，若有重大消費爭議未妥善處理不良紀錄的業者，將考量列入不核准使用。

法務局指出，3月1日起適用新措施的消費類型包含藝文表演及路跑活動，以市府轄管場館如台北流行音樂中心、台北表演藝術中心、台北小巨蛋、松山文創園區、西門紅樓、花博公園展館。

此外，台北市河濱公園、客家文化主題公園、台北體育館（田徑場）、市區道路（路跑規定路線）、市立大學場地、市立高中以下學校校園場地，及文化局轄管城市舞台、大稻埕戲院、文山劇場、親子劇場、中山堂、水源劇場等場館場地皆適用。

北市消保官江靜昀表示，現行法規未針對藝文表演及路跑活動的消費類型，強制要求業者須提供履約保障機制或付款保障措施，北市府為強化消費資訊揭露，要求業者申請使用場館地時，需於活動售票平台或官方網站等處揭露履約保障機制或付款保障措施及依法退費等資訊。業者若違反資訊揭露義務，市府各場館地可沒收申請保證金，或不准再申請使用。

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消保官提醒，消費者透過售票平台買藝文表演或路跑票券時，可留意業者有無在交易契約內容、售票平台或官網，提供履約保障機制或付款保障措施。更多資訊可至法務局「市府轄管場地強化消保措施專區」網頁查詢。

民眾遇消費爭議，可撥消費者服務專線「1950」或台北市市民熱線「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及相關協助，維護消費者權益。（編輯：李錫璋）1130229