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寶林茶室釀6死 家屬獲准補償金各180萬元

2025/3/13 13:54（3/13 14:08 更新）
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寶林茶室食物中毒案釀6死27傷，財團法人犯罪被害人保護協會陸續協助6名死者家屬申請犯罪被害人補償金，台北地檢署日前核可被害人家屬可獲得新台幣180萬元。圖為寶林茶室外觀。（中央社檔案照片）
寶林茶室食物中毒案釀6死27傷，財團法人犯罪被害人保護協會陸續協助6名死者家屬申請犯罪被害人補償金，台北地檢署日前核可被害人家屬可獲得新台幣180萬元。圖為寶林茶室外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北13日電）寶林茶室食物中毒案釀6死27傷，財團法人犯罪被害人保護協會陸續協助6名死者家屬申請犯罪被害人補償金，台北地檢署日前核可被害人家屬可獲得新台幣180萬元。

台北市信義區寶林茶室去年3月間發生食物中毒案件，導致多人送醫，並陸續造成6人死亡。衛生福利部初步認定是邦克列酸毒素所致。

台北地檢署今年1月間依違反食品安全衛生管理法、刑法過失致死、過失傷害等罪起訴寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪及代班廚師胡清富、阮姓實習生等5人。

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財團法人犯罪被害人保護協會案發後已陸續探訪過死者家屬，並依家屬需求，陸續提供緊急生活扶助金及訴訟援助，陸續已協助6名死者家屬申請犯罪被害人補償金。

北檢11日決議依犯罪被害人權益保障法規定，補償6名死者家屬各180萬元犯罪被害人補償金，共計1080萬元，創下國內食安案件犯罪被害人補償紀錄。（編輯：方沛清）1140313

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黎仿軒
北市衛生局：寶林茶室店長惡意妨礙食物中毒案稽查 再罰300萬元寶林茶室6死者家屬申請被害補償金 各獲180萬元
寶林茶室案
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