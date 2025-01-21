寶林茶室食物中毒案釀6死 北檢依過失致死罪起訴5人

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（中央社記者林長順台北21日電）台北市寶林茶室信義店去年3月間發生食物中毒事件，釀6人死亡、24人輕重傷。台北地檢署今天偵查終結，依違反食安法、過失致死等罪起訴寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪及代班廚師胡清富、阮姓實習生等5人。

另外，寶林登記負責人陳逸凡、黎仿軒就寶林茶室饒河店部分，檢察官認為犯罪嫌疑不足，不起訴處分。（編輯：方沛清）1140121