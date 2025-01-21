加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
清泉崗基地士官長遭發動機吸入 送醫搶救不治
首頁 / 社會
寶林茶室案
新聞專題
寶林茶室案1/197
首頁 / 社會

寶林茶室6死者家屬申請被害補償金 各獲180萬元

2025/1/21 12:31（1/21 12:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北21日電）寶林茶室食物中毒案釀6死27傷，法務部表示，法務部保護司與財團法人犯罪被害人保護協會自案發後，已陸續協助6名死者家屬申請犯罪被害人補償金，每人可獲得新台幣180萬元。

民國113年3月間發生的寶林茶室食物中毒案件導致多人送醫，並陸續造成6人死亡。衛生福利部初步認定是邦克列酸毒素所致。

台北地檢署今天偵查終結，認定拆封粿條未冷藏冰存，未落實防止交叉污染、食材先進先出原則，導致粿條受邦克列酸毒素污染，依違反食品安全衛生管理法、刑法過失致死、過失傷害等罪起訴寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪及代班廚師胡清富、阮姓實習生等5人。

法務部官員指出，財團法人犯罪被害人保護協會已探訪過死者家屬，並依家屬需求，陸續提供緊急生活扶助金及訴訟援助，陸續已協助6名死者家屬申請犯罪被害人補償金，每名死者家屬將可獲核發補償金180萬元。

google news透過 Google News追蹤中央社

自112年7月起上路的犯罪被害人權益保障法新法，將犯罪被害補償金制度從代位求償調整為社會補助，以加速審核流程。根據三讀條文，遺屬可獲得180萬元補償金。

犯罪被害人補償金制度因加害人貧困或不知去向，令被害人無法獲得應有的賠償而設立，旨在維護社會公平和支持弱勢被害人的生活。（編輯：方沛清）1140121

延伸閱讀
寶林茶室食物中毒案釀6死 北檢依過失致死罪起訴5人寶林茶室中毒案5人遭起訴 北檢：粿條未冰存受邦克列酸污染
寶林茶室案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
寶林茶室中毒案5人遭起訴 北檢：粿條未冰存受邦克列酸污染
106
更多編輯台推薦新聞：