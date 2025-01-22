寶林茶室6死案食材採樣下架慢半拍 監院糾正北市府

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（中央社記者高華謙台北22日電）監察院表示，台北市政府辦理寶林茶室案專業警覺性不足，獲報疑似食物中毒案後5小時才去稽查，甚至被害人已住院休克，也未即時下架、保留餐點或採樣食材檢體，錯失採樣黃金期，導致至今未查獲病原菌來源，因此糾正台北市政府。

監察委員指出，食安法相關法規雖規範餐飲業者應完成產品責任保險投保，但此案發生前，食藥署對於食品業者投保狀態未建置勾稽比對機制，因此要求食藥署應確實檢討改進。

台北市寶林茶室信義店去年3月間發生食物中毒事件，台北地檢署昨天偵查終結，查出寶林茶室未冷藏冰存已拆封的粿條，也未落實防止交叉污染、食材先進先出原則，導致粿條受 邦克列酸 邦克列酸小百科 邦克列酸舊稱米酵菌酸，是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現邦克列酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出邦克列酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：邦克列酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：邦克列酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 毒素污染，造成6死27傷，依違反食安法、過失致死等罪起訴寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德、主廚、代班廚師與實習生等5人。

監察院社會福利及衛生環境委員會今天通過監察委員王幼玲、張菊芳、田秋堇對台北市政府所提的糾正案，3名監委於會後召開記者會說明。

王幼玲表示，台北市政府去年3月24日中午接獲新北市政府通報2件疑似食品中毒個案，且共中1人已休克住院，但台北市政府稽查員到當天傍晚、整整5小時後才到寶林茶室稽查，對食材及餐點也沒有進行下架、保留、封存等預防性措施，導致同一天仍有8名民眾陸續前往用餐，引發腹瀉、腹痛、嘔吐等食品中毒症狀。

王幼玲說明，台北市政府未能及時阻斷問題食品供應，危及民眾健康權益，核有怠失。

王幼玲指出，台北市政府衛生局訂定「食品中毒事件通報、調查、採樣及送驗作業程序書」，已明確規範稽查人員對於可能與食品中毒事件有關的檢體（包括嫌疑食品、剩餘食品或備份食品等）都應考慮列為採檢標的。

王幼玲提到，台北市政府在接獲食品中毒案件通報後，2次至寶林茶室現場稽查，因民眾表示「炒粿條」有發苦、發酸異狀，甚至有人已住院休克、甚至死亡，台北市政府都沒有採樣相關食材及餐點，只抽驗廚師手部檢體及菜刀、砧板等環境檢體，錯失採樣黃金期，導致至今仍未查獲病原菌來源，核有疏失。

此外，王幼玲強調，這是國內首起邦克列酸引發的食物中毒案件，但近20年來國際間已有多起類似案件，食藥署未建置完善的食品中毒監測與預警系統，且未事前儲備充足檢驗量能。另外，重大食安事件恐造成受害者與家屬龐大經濟負擔，因此食藥署應研議可行性措施，強化食安受害者的救濟保護。

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王幼玲表示，食藥署對於食品中毒涉案業者的停業情節認定沒有明確準則，直接交由地方政府衛生局自行判定，目前只有台北市、新北市、台中市與高雄市有訂定相關作業原則，且判定業者停業樣態及基準不同。

王幼玲指出，食安法相關法規雖規範餐飲業者應完成產品責任保險投保，但本案發生前，食藥署對於食品業者投保狀態沒有建置勾稽比對機制，以掌握業者投保情形，都有損消費者權益，因此食藥署應確實檢討改進。（編輯：張若瑤）1140122