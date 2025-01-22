加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2024全年失業率3.38% 創24年新低
首頁 / 政治
寶林茶室案
新聞專題
寶林茶室案1/200
首頁 / 政治

寶林茶室食物中毒6死案 監察院糾正台北市府

2025/1/22 15:44（1/22 15:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
位於遠東百貨信義A13的「寶林茶室」去年3月發生食品中毒案件。（中央社檔案照片）
位於遠東百貨信義A13的「寶林茶室」去年3月發生食品中毒案件。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北22日電）監察院今天說，台北市政府辦理寶林茶室食品中毒案件，專業警覺性不足，錯失採樣黃金期，導致本案至今仍未查獲病原菌來源，因此通過糾正台北市政府，監委王幼玲、張菊芳、田秋堇將於今天下午4時召開記者會說明。

台北市寶林茶室信義店去年3月間發生食物中毒事件，釀6人死亡、24人輕重傷。台北地檢署昨天偵查終結，依違反食安法、過失致死等罪起訴寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪及代班廚師胡清富、阮姓實習生等5人。（編輯：林淑媛）1140122

延伸閱讀
寶林茶室案偵結 北市擴人力編經費驗邦克列酸寶林茶室中毒案 北檢確認粿條在店內受邦克列酸汙染寶林茶室6死者家屬申請被害補償金 各獲180萬元寶林茶室食物中毒案釀6死 北檢依過失致死罪起訴5人寶林茶室案 消基會代30人提團體訴訟求償近3億寶林茶室案重症唯一倖存 黃舒君台南辦感恩音樂會
寶林茶室案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
寶林茶室案偵結 北市擴人力編經費驗邦克列酸
17
更多編輯台推薦新聞：