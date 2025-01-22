寶林茶室食物中毒6死案 監察院糾正台北市府
2025/1/22 15:44（1/22 15:58 更新）
（中央社記者高華謙台北22日電）監察院今天說，台北市政府辦理寶林茶室食品中毒案件，專業警覺性不足，錯失採樣黃金期，導致本案至今仍未查獲病原菌來源，因此通過糾正台北市政府，監委王幼玲、張菊芳、田秋堇將於今天下午4時召開記者會說明。
台北市寶林茶室信義店去年3月間發生食物中毒事件，釀6人死亡、24人輕重傷。台北地檢署昨天偵查終結，依違反食安法、過失致死等罪起訴寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪及代班廚師胡清富、阮姓實習生等5人。（編輯：林淑媛）1140122
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