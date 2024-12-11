寶林茶室案 消基會代30人提團體訴訟求償近3億

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（中央社記者林長順台北11日電）寶林茶室今年3月間發生食物中毒事件，釀6人死亡、24人輕重傷，消費者文教基金會收到死者及家屬、傷者共30人請求權，今天到台北地方法院提起團體訴訟，向業者求償近3億元。

消基會指出，多名消費者今年3月22日到台北市信義區寶林茶室用餐後，陸續出現腹瀉、腹痛、心悸等症狀，部分患者就醫不治，其後陸續有各醫療機構通報於寶林茶室用餐的消費者因食物中毒求醫案例共達30餘宗。通報的34個案例中，共有33例檢驗出邦克列酸皆呈陽性。

消基會表示，為解決邦克列酸引發食物中毒後續責任及賠償問題，台北市政府衛生局7月間邀集流行病學、法學、衛生行政的專家學者及衛生福利部食品藥物管理署、台北市法務局召開會議，衛生局判定此食物中毒事件為唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型產生的邦克列酸所造成。

消基會指出，事件發生後即向消基會內部的法律委員會、義務律師團、衛福委員會及醫療委員會蒐集相關資訊，為團體訴訟工作的求償法源、中毒元凶的機轉等進行研析準備。6月17日消基會正式展開團體訴訟收件工作，計收到5名死亡者的家屬、16名傷者，共計30名的請求權讓與，請消基會代為提起團體訴訟。

消基會表示，接到團體訴訟任務後，立即組成集合8名專業律師的律師團，召開過4次義務律師團會議，啟動訴訟策略討論及法律攻防的研析，並完成團體訴訟文件的準備，今天下午正式提起團體訴訟。

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經消基會義務律師工作小組的計算，財產上損害，包含用餐金額、醫療費用、就醫交通費、無法工作的損失、看護費、將來醫療及相關費用支出、勞動力減損、殯葬費用、扶養費、其它費用，以及精神慰撫金，3倍懲罰性賠償金，共計求償2億9301萬9053元。

消基會指出，基於這起食物中毒成因複雜，加上消費者找尋證物費時、律師協助計算求償依據等眾多因素，消基會已在最短時間蒐集證據送進法院，進入司法程序，為受害消費者求償主張工作送交承審法官手上，由司法還以正義。（編輯：戴光育）1131211