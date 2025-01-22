寶林茶室案遭糾正 北市府：監委不該開上帝視角

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）寶林茶室食物中毒案，監察院糾正北市府，認為專業警覺性不足等。北市府回應指出，因邦克列酸中毒是台灣史上第一、尚無醫院能通報、症狀特殊，監察委員不該以上帝視角檢視。

台北市寶林茶室信義店去年3月間發生食物中毒事件，釀6人死亡、27人輕重傷。監察院今天表示，台北市政府辦理寶林茶室食品中毒案件，專業警覺性不足，錯失採樣黃金期，導致至今仍未查獲病原菌來源，因此通過糾正台北市政府。

對此，台北市政府發言人殷瑋回應指出，監察委員不該開上帝視角，寶林案是台灣歷史上第一次邦克列酸造成食物中毒相關事件，正因為是第一次，當時全台灣還沒有醫院能進行通報、判斷出是食物中毒，而臨床所表現出來的症狀，也都不像是一般所見的代謝性酸中毒症狀。

殷瑋表示，當時連衛生福利部都指稱一般而言食物中毒有噁心、嘔吐及腸胃道症狀，很難會發展到肝衰竭等，寶林案真的與一般案例不一樣。北市府認為監察委員應當本於食品安全專業及醫療實務，進行判斷。

他指出，監察委員這樣子的上帝視角，對於當初辛苦醫治病人的醫生、具有高度警覺性的醫院人員，以及所有為了這個案子而日夜付出的台北市衛生局稽查員及第一線工作人員，都極其不公平。

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殷瑋表示，如果不是台北市衛生局所進行的生物及環境跡證採樣，到現在為止恐都還沒有辦法把邦克列酸、寶林茶室與食物中毒連結起來。如今，檢察官也根據這些證據起訴，事實昭然，清楚明確。

他呼籲任何政府機關，都應該本於事實發揮功能，而不是自傷公信力。（編輯：戴光育）1140122