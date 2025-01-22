北市衛生局：寶林茶室店長惡意妨礙食物中毒案稽查 再罰300萬元

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市去年發生寶林茶室食物中毒案，導致6人死亡。衛生局今天表示，經檢方調查，該店店長故意藏匿受害者食用粿條、謊稱已無同批食材，違法妨礙稽查，將重罰300萬元。

台北地檢署昨天依違反食品安全衛生管理法、刑法過失致死、過失傷害等罪，起訴寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪及代班廚師胡清富、阮姓實習生等5人。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，依據北檢調查結果，去年3月24日衛生局人員前往寶林茶室稽查時，王姓店長示意胡姓廚師將受害者食用的粿條藏起來，並在當天晚間丟棄；衛生局隔天再次前往稽查時，還向稽查人員虛偽陳述，謊稱粿條都有冰存，而不是置放於常溫。

衛生局指出，由於業者惡意隱瞞事實，規避、妨礙人員稽查，將依違反食品安全衛生管理法第47條第1項第11款，處最重罰新台幣300萬元。

對於監察院今天通過糾正案，指北市府錯失採樣黃金期有疏失，台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，若業者在第一時間就老實告知仍有同批食材，稽查人員就可以直接抽驗，不會只能採檢手部及環境檢體。

監察院另指出，北市府未立即實施疑似問題食材及餐點下架等預防性措施，導致去年3月24日當天仍有8人陸續至該餐廳用餐並導致食物中毒，核有怠失。

林冠蓁說，去年3月24日中午接獲的通報，沒有包含個案休克等內容，衛生局是在當天晚間接獲家屬陳情時得知，所以才會在隔天2度至餐廳稽查，後續也已修正停業標準，除原有就醫通報人數達6人以上狀況外，若有死亡、休克、昏迷、麻痺等特殊狀況，無論幾人都可命令業者立即停業。

她表示，疑似食物中毒調查的標準作業流程同樣已修正，若有個案死亡、休克、昏迷、麻痺等特殊狀況，無論是否為病人食用同一批食材，都會擴大採檢。

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不含違法規避及妨礙稽查在內，衛生局針對此案已累計開罰406萬元，包含查獲寶林茶室未投保產品責任險處分300萬元、提供資料不實處分50萬元、查獲逾期食品處分48萬元、技術證照人員比率不符規定處8萬元。