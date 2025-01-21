寶林茶室中毒案5人遭起訴 北檢：粿條未冰存受邦克列酸污染

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（中央社記者林長順台北21日電）寶林中毒案，北檢今依違反食安法等罪起訴5人。北檢說，寶林茶室將拆封粿條未冷藏冰存，未落實防止交叉污染、食材先進先出原則，導致粿條受 邦克列酸 邦克列酸小百科 邦克列酸舊稱米酵菌酸，是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現邦克列酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出邦克列酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：邦克列酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：邦克列酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 毒素污染，造成6死27傷。

台北地檢署偵辦寶林茶室食物中毒案，今天偵查終結，依違反食品安全衛生管理法、刑法過失致死、過失傷害等罪起訴寶林茶室負責人黎仿軒、店長王順德、主廚周日豪及代班廚師胡清富、阮姓實習生等5人。

檢方指出，周日豪、阮姓實習生、胡清富去年3月間在寶林茶室A13店內，隨意將已拆封的粿條均以常溫放置在桌面下方層架的置物籃內（位置緊鄰地面及水溝），未冷藏冰存；還持續使用已拆封且未冰存的粿條製備餐點。

另外，被告胡清富更未落實防止交叉污染、食材先進先出等重要基本原則，不僅重複使用同1只1斤塑膠袋充作手套，抓取不同時間拆封的粿條，也將新拆封粿條放入已使用過的塑膠袋，甚至混裝不同時間拆封、已使用的粿條。

檢方表示，台北市信義區於去年3月14日至3月17日間氣溫漸升，3月18日降溫，而遠東百貨信義A13於每天營業時間結束後即關閉空調系統，且被告周日豪、阮姓實習生、胡清富於每天晚間下班前，均會以水柱沖洗廚房地面，污水由置物籃側的水溝排放而出。

檢方指出，寶林茶室A13店廚房環境因此悶熱潮濕，符合唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型菌株生長並產生邦克列酸毒素的有利環境，導致寶林茶室A13店於去年3月19日至3月24日間販售的餐點「馳名炒粿條」「寶林滑蛋河粉」所使用的粿條均受邦克列酸毒素污染。

（台北地檢署提供）

檢方查出，33名被害人於去年3月19日3月24日間到寶林茶室A13店內用餐，食用被邦克列酸毒素污染的粿條所製作餐點後，陸續發生腹痛、腹瀉、嘔吐、噁心、全身倦怠等食物中毒症狀，經就醫後採集血液、尿液或糞便等檢體，檢測結果均為邦克列酸陽性；其中有6人不幸死亡，經檢察官相驗後解剖結果，死因均為邦克列酸中毒。

檢方認為，黎仿軒身為寶林公司實際負責人，卻未自主建立及落實食材管理制度，且對其監督管理的寶林茶室A13店員工亦未善盡教育訓練義務，甚且犯後推諉卸責，未見悔意，態度不佳，向法院求處4年以上有期徒刑。

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胡清富身為廚師，卻未注意食材保存方式，且其未落實防止交叉污染、食材先進先出等重要食安基本原則，過失情節重大，又其供述避重就輕，態度不佳，檢方求處4年2月以上有期徒刑。

寶林茶室饒河店雖然也有2名被害人，但2人的邦克列酸檢驗結果均呈陰性，且食品檢體亦未檢出邦克列酸，無從認定2人是食用寶林茶室饒河店內製作的餐點造成食品中毒，北檢因此將黎仿軒不起訴處分。此外，檢方認為寶林的登記負責人陳逸凡沒有監督管理權限，也將他不起訴處分。（編輯：方沛清）1140121