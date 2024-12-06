寶林茶室案首件調解成立 北市府另提告求償醫療費

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（中央社記者劉建邦台北6日電）寶林茶室食物中毒案釀6死，馬來西亞籍死者家屬向台北市政府申請消費爭議調解。市府今天表示，此為首件調解成立個案。另已向業者及保險公司提告支付代位求償醫療費共984萬元。

台北市政府上午召開「寶林茶室邦克列酸食品中毒事件事件進度說明」記者會，法務局長連堂凱、社會局長姚淑文、衛生局副局長李碧慧出席說明

連堂凱說，寶林茶室邦克列酸食品中毒案歷經多月，市府已協助達成首件被害死者家屬與業者及保險公司調解案，盼其他被害人家屬能透過市府進行調解，已接獲4件申請案。

他表示，會持續收集受害者團體訴訟意願書，送交消費者文教基金會及轉達家屬需求，盼由消基會啟動團體訴訟程序協助被害人家屬。此案共33人受害，其中6人死亡，針對首件個案賠償金，家屬有簽署保密協議，可確保補償費足夠。

姚淑文指出，33名被害人遇到的問題就是重症醫療費，市長蔣萬安第一時間前往醫院慰問並指示透過重大災害民間捐款委員會向委員提案，墊付被害人的住院自費費用。而首件調解成功的外籍人士死亡案，因當時要協助家屬緊急來台，市府已先支付住宿等費用。

她說，33名被害人重症醫療費共新台幣984萬元，市府啟動代位求償要求業者支付，10月25日已提出代位求償的民事訴訟，業者與保險公司則回應將積極配合。

李碧慧表示，此案為國內首件邦克列酸中毒案，市府已修訂食品中毒作業程序書，公布在官網的食品中毒專區，修正內容包含出現重大傷亡時應立即停業，擴大採檢業者食品來源及製造場所使用食品等。

今年3月間發生寶林茶室食物中毒案件導致多人送醫，釀6人死亡，衛生福利部初步鎖定為邦克列酸造成。

法務部法醫研究所經解剖複驗在11月間表示，第1名男性死者、第2名男性死者、第3名馬來西亞籍男性死者、第4名女性死者、第5名女性死者的死因，鑑定為與邦克列酸相關；至於第6名女性死者的具體死因，仍由法醫所詳細鑑定。（編輯：李錫璋）1131206