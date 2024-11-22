寶林茶室中毒案 法醫所驗出5死與邦克列酸有關

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（中央社記者謝幸恩台北22日電）寶林茶室食物中毒案釀6死，震驚社會，繼日前衛生福利部鎖定中毒原因為邦克列酸造成，法務部法醫研究所也驗出5名死者的死因與邦克列酸有關，最後一名死者的死因仍在鑑驗中。

今年3月間發生的寶林茶室食物中毒案件導致多人送醫，已造成6人死亡，衛福部初步鎖定為邦克列酸造成。

第1名男姓死者、第2名男姓死者、第3名馬來西亞籍男姓死者、第4名女死者及第5名女姓死者的死因，經法務部法醫研究所解剖複驗後，鑑定為與邦克列酸相關；至於第6名女性死者的具體死因，仍由法醫所詳細鑑定中。

至於刑事調查進展，台北地檢署已傳喚寶林茶室黎姓負責人、王姓分店長、周姓正班主廚及胡姓代班主廚等人；檢察官諭令黎男等人請回，並限制出境、出海。全案朝違反食品安全衛生管理法、刑法過失致死罪嫌偵辦。

邦克列酸舊稱米酵菌酸，是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子及玉米。在攝氏溫度22至33度及中性pH值的環境中，會迅速增殖。（編輯：戴光育）1131122