寶林茶室中毒案首名重症患者出院 慶幸是「生命奇蹟」

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（中央社記者曾以寧台北29日電）寶林茶室食物中毒案累計已造成4人死亡，重症患者中首名出院個案黃舒君表示，自己從沒生病住院過，竟成社會案件受害者，所幸已在15日順利返家，直呼這是「生命的奇蹟」。

根據衛福部資料，重症患者中有1人在4月1日自加護病房轉至一般病房，為49歲女性，症狀包含黃疸、腹痛、腹瀉、嘔吐、頭暈、倦怠等，採檢 邦克列酸 邦克列酸小百科 邦克列酸舊稱米酵菌酸，是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現邦克列酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出邦克列酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：邦克列酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：邦克列酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 為陽性，經治療已於15日出院。

台南市立醫院醫療副院長吳星賢今天告訴媒體，該名患者黃姓女子於3月25日到門診就醫，立刻收治加護病房，施打甘草精盼恢復肝臟功能，並為避免肝腎功能低下造成感染，給予廣效性抗生素。

吳星賢指出，後續又針對病況給予血漿、維他命、類固醇、鉀離子等進行治療，患者病況好轉，於4月1日轉至一般病房，15日康復出院。

這名個案為「善藝術」創辦人黃舒君，她日前在臉書發文表示，自己從來沒有因為生病住院過，這次卻成了社會案件的受害者，「誰能料得到，只是去台北信義區的遠百吃盤炒粿條，就中毒了呢？」

黃舒君提到，自己在3月21日於寶林茶室吃炒粿條後，晚上還進行演講、當晚回台南，22日參加商會例會等活動，晚上參加宴會後又坐夜車到台北，「現在想起來我真是福大命大，中毒好幾天還到處跑」。

黃舒君表示，自己用餐後覺得全身不舒服，且有嘔吐、下痢的症狀，走路搖晃、頭暈、嗜睡、發燒，甚至有些幻象；原以為是太累感冒，但因症狀奇怪，3月24日到台北仁愛醫院掛急診，因指數太異常，醫師要她馬上住院，但擔心家人照顧不便，決定回台南，隔天就到台南市立醫院就醫。

黃舒君回憶，當時自己肝指數一度飆到1.8萬多，醫院也不明白怎麼會飆得那麼高，後來妹妹看新聞得知寶林茶室食物中毒案，整件事情才水落石出。最終在許多親友祈福集氣、醫療團隊努力下康復出院，讓她直呼「這次，就算是另一個生命的奇蹟吧」。

寶林茶室食物中毒案在3天內2度有壞消息，27日、今天接連新增死亡個案；全案累計接獲通報35例，已4人死亡，且目前仍有2名個案住院治療，其中1人已完成換肝手術，還有1人仍在加護病房救治。（編輯：張雅淨）1130429