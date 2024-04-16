北市建立邦克列酸檢驗技術 送另一單位確認結果

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）寶林茶室食物中毒案引發關注，台北市衛生局今天表示，已參考文獻並向台大法醫所學習，建立邦克列酸等病原菌的檢驗技術，未來若有需要就可自主進行，再將結果送另一單位確認。

台北市議會警政衛生委員會今天進行衛生局工作報告與答詢，國民黨議員汪志冰關心，寶林茶室食物中毒案後，衛生局打算購買設備、建立相關檢驗技術，但食藥署還沒公佈 邦克列酸 邦克列酸小百科 邦克列酸舊稱米酵菌酸，是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現邦克列酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出邦克列酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：邦克列酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：邦克列酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 的標準檢驗方式，衛生局要怎麼自主檢驗。

衛生局長陳彥元說明，已購買邦克列酸標準品，並向台大法醫所請益檢驗方式，同時參考文獻，建立檢驗技術。

國民黨議員秦慧珠進一步詢問檢驗方式，陳彥元表示，在中央還沒有統一標準方式前，若需要檢驗邦克列酸，會由衛生局進行，再將結果送另一單位做確認，確保準確性。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁補充，日前在專家會議中，有討論是否要將邦克列酸列入常規檢驗項目，專家考量邦克列酸產生需要特定環境，且在台灣並不常見，所以建議建立檢驗方法及量能即可，不用每一案都檢驗。（編輯：張銘坤）1130416