寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）寶林茶室食物中毒案釀2死震驚社會，前後收治2名病患的台北馬偕醫護團隊「耳尖」聽聞關鍵字，警覺個案病程雷同，2小時內找出文獻佐證，鎖定凶手恐是罕見邦克列酸，今天分享解鎖過程。

時間轉回到3月底，台北市信義區寶林茶室發生嚴重食物中毒案件，不但奪走2條人命，事發至今逾2週，仍有4人在加護病房與死神拔河，令全台民眾陷入食安恐慌。

前所未見的謎團，一天內急速惡化、死亡的病人，台北馬偕紀念醫院重症醫護抽絲剝繭，最早鎖定嫌疑犯可能是從未在台灣現蹤的邦克列酸，成功替這起社會高度關注的食物中毒案件，開啟調查源頭。

而這一切，歸功於馬偕醫護的「耳尖」與警覺。加護病房護理小組長葉淑美今天在記者會中分享，當時隱約聽見第2例患者家屬提到，曾吃了越南河粉等，因病程與第1例患者太過類似，她趕緊回頭找家屬詢問，赫然發現2名患者不但都吃了河粉，最可怕的是，「竟然都是在寶林吃的」。

2名患者過度相似的病況，值班重症醫學科醫師王薏婷直呼「毛骨悚然」，她把病例拿出來比對，從暴露史、抽血檢驗數值等幾乎一模一樣，回想從醫以來，從沒看過有人可以同時間如此高度雷同，後來在新聞中得知這家餐廳將在3月底歇業，心裡忍不住懷疑「難道是食物被下毒了嗎？」

隔天中午，王薏婷找上急診醫學部毒物科主任蘇昱彰諮詢意見。蘇昱彰緊抓「河粉」關鍵字，在不到2小時內火速查找出文獻佐證，過去在中國大陸廣東地區也曾發生河粉中毒案，禍首就是邦克列酸，他並在衛福部召開的寶林茶室食物中毒案專家會議中，報告這項發現，讓原本膠著的案情出現重大突破。

蘇昱彰用「略高興」來描述猜測得到證實的心情，他說，雖然大家看不到急診醫師的喜怒哀樂，畢竟再怎麼悲傷，還是要振作，就算已經精準預測了，高興也只有一點，希望能讓食安事件更快落幕。

他還說，邦克列酸是一種國際罕見毒素，在台灣更是前所未聞，通常是由唐菖蒲柏克氏菌產生，目前看到文獻，邦克列酸造成的死亡率40％以上，現在台灣的致死率僅6%，可見醫療技術水準高超。

王薏婷分享知道檢驗出邦克列酸結果當下心情，其實有點沈重，因為將心比心，「對整個家庭來說，這是一個災難發生」，這次能夠及早鎖定辨別毒物種類，有賴醫療團隊合作。（編輯：郭諭儒）1130412

（中央社製圖）