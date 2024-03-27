寶林茶室疑食物中毒 北市：起初沒典型症狀 致醫院通報時間差

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）北市寶林茶室疑食物中毒案，市長蔣萬安表示不排除任何可能；衛生局長陳彥元說，這是相當罕見的食物中毒、剛開始患者沒表現嘔吐或腹瀉等症狀，才導致醫院通報有時間差。

「寶林茶室」發生疑似食品中毒事件，台北市衛生局統計，累計8人就醫，其中2人不治；蔣萬安上午表示，所有台北分店全勒令停業，衛生局回報尚未驗出食物中毒常見細菌，將持續調查並確認食材廠商有無供貨到其他餐廳。

蔣萬安下午出席活動時再接受媒體聯訪，與陳彥元針對此案說明。蔣萬安說衛生局食安官、疫調人員、檢警都已經進入調查，他也第一時間要警察局了解狀況，不排除任何可能。

針對食物中毒通報與北市稽查時間順序，陳彥元說明，24日新北通報疑似食物中毒案例，2名個案去過寶林吃飯，新北懷疑餐廳食物有問題，北市約中午至下午就去採集生物跡證，包含人員手部細菌、刀具、砧板等；同天晚間，有民眾打1999通報食物中毒案例，該案到院前死亡。

陳彥元表示，跟馬偕醫院聯繫後，得知此例死因是酸中毒，當時沒通報是食物中毒，但因為死者去過寶林用餐，衛生局25日上午就再去稽查一次。

陳彥元強調「這是相當相當罕見的食物中毒案例」，這幾個病患一開始都未表現典型食物中毒的症狀，如噁心、嘔吐、拉肚子等，醫療團隊就把食物中毒可能性排比較後面。

而當衛生局公告可能有食物中毒事件與臨床症狀後，醫院發現這些診斷不明確的病人可能就屬此類，26日下午才有3家醫院陸續通報；雖然時間上有數天的落差，但不代表醫療團隊就沒做事，他們其實都在不斷搶救病人。

至於第2例死亡個案，陳彥元說，是昨天下午由新光醫院通報，衛生局持續關注病程發展，直到今天早上，院方通知該名使用葉克膜的病患，因多重器官衰竭去世。

媒體追問是否將成立應變小組，蔣萬安說，目前相關化驗都沒有驗出一般食物中毒的細菌，無論是肇因是罕見細菌、厭氧菌所產生的毒素、人爲因子都不排除，要多方面釐清跟了解。

北市研考會則以新聞稿澄清，有消息稱3月22日起即有民眾打1999反映寶林茶室的問題，但查詢3月19日至24日1999進線紀錄，接獲第1件反映寶林茶室的時間，是24日晚間7時39分，北市自接獲起即按照相關標準作業流程進行通報，衛生局並立即進行後續處置；這個時間點前，無市民向1999反映寶林茶室相關案件。（編輯：張銘坤）1130327