寶林茶室疑食品中毒2死 新北檢提前解剖釐清死因
2024/3/27 15:06（3/27 16:47 更新）
（中央社記者高華謙新北27日電）台北市信義區某百貨的「寶林茶室」疑食品中毒案已2人死亡。新北地檢署與警方25日為39歲死者相驗後，原訂4月2日2度相驗，但為及早釐清死因，提前至明天上午再相驗並解剖。
「寶林茶室」發生疑似食品中毒事件，台北市衛生局統計，累計8人就醫，其中2人不治。
據了解，2名死者都是新北三重人，新北地檢署與警方25日為首名39歲死者相驗後，原訂4月2日2度相驗，但為儘早釐清案情，提前至明天上午9時30分於新北市立殯儀館2度相驗並解剖；另一名66歲死者則由三重警分局報請士林地檢署相驗，後續仍待法務部法醫研究所鑑定報告。
台北地檢署今天凌晨已指揮台北市警察局信義分局、刑事警察大隊，會同台北市衛生局前往餐廳蒐證；法務部長蔡清祥也說，檢察機關已啟動偵查，先了解死因後，若有涉刑事責任，一定會追訴到底。（編輯：李錫璋）1130327
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