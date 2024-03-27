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北市：寶林茶室疑食品中毒 8人就醫其中2人死亡

2024/3/27 13:01
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）位於遠東百貨信義A13的「寶林茶室」發生疑似食品中毒事件，台北市衛生局統計，今天上午再接獲醫院通報1人用餐後出現不適症狀，累計8人就醫，其中2人不治身亡。

台北市衛生局統計至昨天晚間，有8人至寶林茶室信義遠百A13店用餐後，出現噁心、腹痛及腹瀉等症狀，其中6人就醫、1人不治。

衛生局長陳彥元今天接受媒體電訪表示，台北馬偕昨天晚間通報，1人食用泰式炒河粉後，出現噁心、嘔吐、腹瀉症狀，用餐地點後續釐清是寶林茶室；台北醫學大學附設醫院今天上午9時許通報，又有1人至寶林茶室用餐後身體不適就醫。

不僅累計就醫人數上升至8人，陳彥元說，今天上午10時許接獲新光醫院通報，19日至寶林茶室用餐66歲病患，因多重器官衰竭，搶救不治身亡。寶林茶室相關死亡案例累計2人。（編輯：方沛清）1130327

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