蔣萬安：寶林茶室案7人就醫 北市所有分店勒令停業

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）寶林茶室疑食品中毒案持續擴大，台北市長蔣萬安表示，所有台北的分店全勒令停業，衛生局回報尚未驗出食物中毒常見細菌，將持續調查並確認食材廠商有無供貨到其他餐廳。

台北市信義區百貨餐廳寶林茶室爆發疑似食品中毒事件，累計多人就醫、其中1人不治。

蔣萬安今天出席「直轄市定古蹟陳天來故居修復工程」開工儀式，會後被媒體問到寶林茶室疑似食物中毒事件。

蔣萬安說，24日接到新北市通知後立即前往寶林茶室稽查、採集從業人員檢體，依規定要求改善缺失；北市府昨天針對信義區的寶林茶室勒令停業，現在所有台北的寶林分店全都勒令停業。

蔣萬安說，目前醫院端確認因寶林事件而就醫的民眾有7人，市府持續釐清掌握1999進線陳情與媒體報導及尚未經衛政系統確認的個案，並已要求調查報告盡快出爐、啟動消費者保護機制。

他說，在食材追溯上已追溯到新北市的供貨廠商，也向新北市同步通報，要求衛生局確認該廠商有沒有供貨到台北其他餐廳。

蔣萬安表示，衛生局回報，針對「可能的致病源及疑似造成死亡的結果」，未驗出食物中毒常見的細菌，已要求衛生局與食安官、疫調人員及檢警繼續調查。

蔣萬安也在臉書提醒，若有民眾過去幾天曾到信義區寶林茶室餐廳用餐，請特別注意身體狀況，若有噁心、腹痛及腹瀉等症狀，請第一時間就醫通報，方便醫師判別是不是食物中毒案件。（編輯：蕭博文）1130327