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寶林茶室疑食物中毒案 新北：全力配合調查

2024/3/27 10:35
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（中央社記者黃旭昇新北27日電）台北市百貨餐廳寶林茶室疑食品中毒案累計多人就醫、其中1人不治。新北市府今天上午表示，除檢驗死者檢體外，也全力配合中央與台北市的檢驗與調查。

寶林茶室發生疑食物中毒，在新北就醫的病患在出院後情況惡化，被緊急轉送至台北市馬偕醫院急救，仍因病情變化很快而不幸離世。

新北市衛生局長陳潤秋上午在市政會議表示，對於這起疑食物中毒案，患者3月23日下午至新北聯合醫院三重院區急診就醫，醫院進行相關處置及檢查，並在當天下午向衛生局通報疑似食物中毒。

陳潤秋說，除立即通報疑似食物中毒給北市府外，也將檢驗報告與病歷，提供給台北市。另外，全力配合北市與中央的調查與採檢。陳潤秋接受媒體聯訪表示，「類似的案件確實罕見」，目前檢驗還持續進行其他厭氧菌的培養與檢驗。

新北市長侯友宜會後接受聯訪表示，第一時間就已經反映與追蹤病患的就醫後續，也配合中央調查。（編輯：郭諭儒）1130327

#新北市
#侯友宜
#陳潤秋
寶林茶室案
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