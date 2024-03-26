北市疑食物中毒1死 新北聯醫：患者出院後惡化不治

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（中央社記者王鴻國、高華謙新北26日電）台北市某知名素食店發生疑似食物中毒事件，曾收治死者的新北聯醫表示，患者到三重院區急診後由家屬陪同步行離院，但出院後情況惡化，經送台北市馬偕醫院急救仍不治。

另外，新北地檢署證實，三重警分局昨天已報請相驗，目前分為「相」字案，全案尚在調查，不排除任何可能。

新北市立聯合醫院今天針對患者就醫過程發出聲明指出，對於這起事件有1名民眾不幸病逝，深表遺憾和哀悼，並向逝者的親友表達最深的慰問。

新北聯醫指出，這名患者3月23日下午自訴上吐下瀉多次，虛弱無力，被送至三重院區急診，醫院進行相關處置及檢查，並在當天下午5時32分向主管機關進行疑似食物中毒通報。

新北聯醫指出，初步治療後，病人於晚間6時48分的狀況可下床活動，「步態穩、無不適之主訴」，在醫師評估下決定出院，由家屬於當晚7時28分陪同步行離院。

新北聯醫指出，遺憾的是，病人在出院後情況惡化，被緊急轉送至台北市馬偕醫院急救。儘管進行緊急救治，仍因病情變化很快而不幸離世。

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新北市衛生局也以訊息說明，23日接獲新北聯醫三重院區通報疑似食品中毒事件，初步調查2名民眾於22日中午共同食用台北市一家百貨內餐廳供應的餐點，當日晚間出現噁心、嘔吐、腹瀉及心悸等症狀，其中1人於三重院區就醫並採肛門拭子檢體，全案由台北市衛生局調查中。

台北市衛生局晚間統計，用餐後出現不適症狀者增加至8人，其中6人就醫，已命業者停止供應餐點。（編輯：唐聲揚）1130326